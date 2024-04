Fachhändler verstehen am besten die Anforderungen, Bedürfnisse und Probleme ihrer Fachhandelskollegen. Daher hat Herweck 2023 eine Schulungsreihe ins Leben gerufen, bei dem Tipps und Tricks von erfolgreichen Fachhandelspartnern vermittelt werden. Fachhändler sollen so praxisnahe Konzepte für ihre tägliche Arbeit nahegebracht werden.

Ein großes Plus der Schulungsreihe "Von den Besten lernen" liegt in der Authentizität der Referenten, die ohne theoretisches Aufblähen direkt zur Sache kommen. Direkt anwendbare Beispiele aus dem Berufsalltag werden anschaulich erklärt. Der Teilnehmerkreis wird bewusst exklusiv gehalten, sodass es dem Referenten möglich ist, auf spezifische Fragen aus der Teilnehmerschaft detailliert einzugehen. Da man bedingt durch das Berufsbild eine Sprache spricht, die Herausforderungen des Gegenübers kennt, ergeben sich lebhafte Diskussionen, die das Vermitteln von Wissensinhalten immens bereichern.

Diese im Geschäftsalltag bewährten Erfolgsrezepte wurden von den Referenten in der Praxis über Jahre ausgearbeitet und werden im Workshop verständlich und praxisnah vermittelt. Nun setzt der Distributor die Reihe fort.

Seminar in St. Ingbert-Rohrbach

Mitte Mai ist Giuseppe Nicastro, Geschäftsführer und Inhaber bei Multi-Media-Mobile, an der Reihe: seine über Jahre gesammelte Expertise aus dem Verkaufsalltag in die Schulungsreihe einbringen. Der Titel "Kundenbindung - von der Werbemaßnahme über Kundenbegeisterung zur Erfolgsstory" ist dabei Programm: die Teilnehmenden lernen spannende und praxiserprobte Maßnahmen zur Steigerung ihrer Kundenbindung kennen. Einfach in der Anwendung, durchdacht und raffiniert ist es das Ziel, Kunden ein gutes Gefühl zu vermitteln und dauerhaft an sich zu binden.

Das Seminar findet am Mittwoch, den 15. Mai 2024 von 9 bis 16 Uhr Uhr in den Schulungsräumen von Herweck in St. Ingbert-Rohrbach statt. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit zu den Seminaren der Schulungsreihe "Von den Besten lernen" gibt es unter unter www.vondenbesten-lernen.herweck.de.

Mehr zum Thema:

Senior Business Development Manager: Maik Goldschmidt wechselt von Komsa zu Herweck

2.000 Kilometer im Außendienst für Jabra: Herweck-Mitarbeiter fährt mit Vespa nach Kopenhagen

Sortimentserweiterung und strategische Partnerschaft: Herweck vertreibt Dahua Technology