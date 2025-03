Die Anfang des Jahres von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context vergebenen vergebenen Channel Excellence Awards brachten in der Kategorie "TK-Distribution" eine Wachablösung mit sich: Nachdem Komsa in den letzten Jahren dominiert hatte, konnte sich nun der saarländische Grossist Herweck durchsetzen. Die Kategorie umfasst dabei Spezialdistributoren mit einem klaren Fokus auf TK und UCC

Die TK-Distribution ist eine wesentliche Stütze des kompletten Distributionsgeschäfts. Laut Context sind die Telekommunikationsspezialisten hier der drittgrößte Umsatzbringer. "Das Segment ist aber stark unter Druck", berichtet Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. So mache das Minus bei TK-Endgeräten auch den Distributoren zu schaffen.

Komsa mit starkem zweiten Platz

Den Erfolg Herwecks führt Dag unter anderem darauf zurück, dass das Unternehmen sehr darauf fokussiert sei, das "Geschäft links und rechts von Smartphones" zu entwickeln. Dazu habe der Herweck viel investiert, Personal hinzu gewonnen neue Herstellerverträge geschlossen. "Das hat sich offenbar ausgezahlt", resümiert der Analyst.

Besonders gut bewertet wurden bei Herweck Warenverfügbarkeit/Logistik, Preispolitik sowie Einfachheit der Geschäftsabwicklung. Lediglich beim Punkt "Partnerbetreuung" gab es Abstriche.

Auch der Sieger der letzten Jahre, Komsa, macht weiterhin einen guten Job. Trotzdem mussten die Hartmannsdorfer in diesem Jahr Herweck den Vortritt lassen. Aus den Medaillenrängen verabschieden hat sich Allnet. Dafür konnte sich Itas mit dem dritten Rang erstmals einen Podestplatz sichern.

Channel Excellence Award 1. Herweck (3) Preferred Distributor 2. Komsa (1) 3. Itas (5) 4. Allnet (2) 5. Michael (4) 6. Eno Telecom (6)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

