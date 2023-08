Eine ungewöhnliche Außendiensttour hat Christoph Schwarz, Focus Sales Manager Jabra bei Herweck angetreten: Im Zeitraum vom 21. August bis 1. September 2023 fährt der Vertriebler mit der Vespa von Herweck-Firmensitz im saarländischen St. Ingbert-Rohrbach bis zum Jabra-Hauptsitz in Kopenhagen. Über 2.000 Kilometer mehr wird das Gefährt dann nach seiner Rückkehr auf dem Tacho haben.

Dass der Trip keine Urlaubsausfahrt wird, zeigt das Programm des Herweck-Zweiradfahrers: Auf dem Weg will er mit 20 Systemhäusern in persönlichen Terminen über das Potenzial von Hybrid Work und Mobile Work diskutieren. Neben den Produkten der Jabra PanaCast-Serie, den Jabra Audiolösungen und passendem Equipment, hat er einen Workshop mit relevanten Themen, zum Beispiel Schulungen, Webinare, Jabra NFR-Testgeräte, Endkunden-Kommunikation und Verkauf im Gepäck.

Spenden an soziale Einrichtungen

Sein Business Unit IT Leiter Dominik Walter gefällt die Idee: "Diese Tour zeigt, dass Herweck gerne kreativ und innovativ nahe beim Kunden ist", freut sich Walter. Bei seinen Stopps verteilt Christoph Schwarz außerdem Einladungen für die zweite Runde der Tour: Bei vier großen Jabra-Herweck-Workshops im Oktober in Leipzig (05.10.2023), Hamburg (11.10.2023), Köln (18.10.2023) und München (25.10.2023) empfangen Jabra und Herweck interessierte Systemhaus-Partner mit einem interaktiven Programm rund um das Thema Hybrid Work.

Doch die Tour hilft nicht nur Herweck, Jabra und den besuchten Systemhäusern: Für jeden gefahrenen Kilometer, den die Vespa auf der Tour zurücklegt, wird ein Euro an eine soziale Einrichtung gespendet. Zudem werden an dieser Inspiration Tour teilnehmende Partner belohnt: Unter allen, die sich an der Kampagne beteiligen, wird die Tour-Vespa im Wert von 6.000 Euro verlost.

Weitere Partner, die die der Inspiration Tour unterstützen, sind Bene Büromöbel, o2 Business und Port Design. Weitere Informationen zur Inspiration Tour gibt es unter https://www.wearegenerationhybrid.com/inspiration-tour/.

