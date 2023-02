Die Teilnehmer des Herweck-Seminars erhalten in den regelmäßig stattfindenden Schulungen Tipps und Tricks von erfolgreichen Partnern des saarländischen Distributors. Die über Jahre entwickelten und in der Praxis erprobten Erfolgsrezepte wurden von den Referenten angewandt und in ihrer Wirkung bestätigt. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl kann auch auf spezifische Fragen der Teilnehmer eingegangen werden.

Expertise zum Mitnehmen

Unter dem Titel "Erfolg ist planbar" gibt Michael Falterer, Geschäftsführer der Fonland Group GmbH und 7-facher Best Practice Award-Gewinner, in seiner Live-Schulung Antworten auf Fragen, die den beruflichen Erfolg im Einzelhandel ausmachen. Falterer berichtet komprimiert aus 25 Jahren Praxiserfahrung in Personalführung und -rekrutierung, Marketing, Positionierung sowie Strategien.

Giuseppe Nicastro, Geschäftsführer und Inhaber der Multi-Media-Mobile GmbH und Co. KG, bringt seine über Jahre gesammelte Expertise aus dem Verkaufsalltag in die Schulungsreihe ein. Im Fokus steht der Umgang mit den Kunden am POS. Dabei liefert er beispielsweise Argumente, weshalb Service-Leistungen vor Ort etwas kosten muss oder wie genau Cross Selling in der Praxis funktioniert.

Mehr Informationen und die Anmeldemöglichkeit zur Schulungsreihe "Von den Besten lernen" stehen unter diesem Link bereit.