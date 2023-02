In Folge des nach eigenen Angaben hervorragenden Geschäfts im Jahr 2022 will die Herweck AG weiterwachsen und stellt sich mit Umstrukturierungsmaßnahmen neu auf. Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnte der saarländische Distributor im Kerngeschäft Mobilfunkeinzelhandel und Systemhaus deutliche Zuwächse erzielen. Diesen Wachstumskurs will man auch im Jahr 2023 fortsetzen.

Neuer Bereich geschaffen

Um ihren marktführenden Anspruch im Bereich Mobilfunkdistribution auszubauen, hat die Herweck AG einen neuen Verantwortungsbereich geschaffen. Can Güntuncer, seit 2017 beim Spezialdistributor aus St. Ingbert und dort zuletzt Director Mobile, zeichnet ab sofort als Executive Vice President Mobile für den gesamten Mobile Bereich der Herweck AG verantwortlich. Dies beinhaltet sowohl die Vermarktung aller Netze als auch die gesamte Mobilfunkhardware sowie Zubehörprodukte.

"Was zusammengehört, soll nicht weiter getrennt gemanagt werden", erklärt Jörg Herweck, Vorstand der Herweck AG. "Dienst und Hardware werden nach wie vor meist gemeinsam verkauft, und so ist es letztlich konsequent, die Verantwortung in eine Hand zu legen."

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit der neu geschaffenen Struktur den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer noch effizienteren Distribution gegangen sind", sagt Can Güntuncer, frischgebackener EVP Mobile bei Herweck. "Davon profitieren sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Partner und Kunden."