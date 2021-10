Damit stärkt der hessische ISV (Independent Software Vendor) seine Präsenz in der Metropolregion München, in der viele CSS-Kunden beheimatet sind. Das ist nun nach Hamburg, Wilhelmshaven, Berlin, Dresden, Künzel bei Fulda, Düsseldorf, Lampertheim bei Darmstadt und Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg die zehnte Niederlassung des deutschlandweit vertretenen Systemhauses.

Auf 150 m² gibt es in Landsberg am Lech laut CSS beste Voraussetzungen für modernes Arbeiten:

eine kleine Lounge mit Sofas

ein Serverraum

ein Konferenzraum mit voller multimedialer Ausstattung inklusive digitaler Flipcharts und Videokonferenzsystemen

Büros mit Besprechungstischen sowie Flat-Screens

Damit kann die CSS AG auch in ihrer zweiten oberbayerischen Filiale Präsenzmeetings mit Kunden abhalten und Vor-Ort-Besprechungen mit eigenen Mitarbeitern durchführen. Geleitet wird die neue Geschäftsstelle von Dirk Janßen, Bereichsleiter Consulting Team Bavaria, der sich bereits freut, Kunden und Interessenten im Großraum München künftig von der Nähe einer weiteren regionalen CSS-Vertretung betreuen zu können: "Die neue Geschäftsstelle Landsberg am Lech als Consulting und Vertriebsstandort bereichert unsere Präsenz in der Landeshauptstadt um ein zusätzliches Büro."

Der ISV entwickelt bereits seit 1984 ERP-Software für den Mittelstand. Die "Egecko" genannte Cloud-basierte Lösung enthält die Module Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM - dies alles auf der Java-Technologie basierend. Mit knapp 2.500 Kunden und über 250 Mitarbeitern gehört die CSS AG zu den größeren Softwarehäusern in Deutschland.

