Wenn nach der Ingram-Hausmesse Top die Party steigt, dann lassen sich die Veranstaltungsspezialisten des Broadliners immer etwas Besonderes einfallen: So war das Kesselhaus auf dem Münchner Veranstaltungsgelände an der Zenith-Halle ganz im Stil von James Camerons Avatar gestaltet. So ließen es sich die Gäste bis in die späte Nacht bei der Top-Feier außerirdisch gut gehen.



Das Kesselhaus hat Ingram im ganz im Stil von James Camerons Avatar gestaltet.

Pediaditakis Georgios (ET Tec) fühlt sich ganz wie auf dem Avator-Mond Pandora.

Robert Huber (Boston) und Axel Böhme (Supermicro) lassen sich von den schönen Pandora-Bewohnerinnen gerne in fremde Welten entführen.

Am Vorabend der Top treffen sich schon die IT-VIPs: Jürgen Krüger (LG), Markus Korn (Samsung) und Joachim Fischer (NEC).

So stimmen sich auch Peter Kratky (Xerox), Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) und Thomas von Baross (D-Link) auf die Messe ein.

Geballte Display-Prominenz: Oliver Barz (BenQ), Lutz Hardge (AOC / MMD Philips) und Björn Dörner (NEC).

Erich Striedacher (ACP) und Dirk Henniges (Compass) halten die Reseller-Fahne hoch.

Auf gute Nachbarschaft: Gregor Bieler (Microsoft), Ronald Wiltscheck, Sabrina Gottwald (beide ChannelPartner) und Robin Wittland (Microsoft).

Daumen hoch für einen gelungenen IM.Top-Auftakt: Erkan Sekerci (Iiyama) und Manuel Bach (Computeruniverse).

Nette Begrüßung zur Top-Party.

Ingram-Komponentenchefin Sumru Gerken achtet auf stilsicheres Outfit in der Components Lounge. Ingram-Chef Ernesto Schmutter hat sich daher mit einer leuchtenden Fliege ausgestattet.

Von der Top-Party soll keiner hungrig nach Hause gehen.

Smart-Home-Spezialist in smarter Begleitung: Michael Nerke (Smart Dahoam) mit Sabrina Gottwald (ChannelPartner) und Christian Anding (Kaspersky).

Bei frostigen Außentemperaturen tanzt sich das Partyvolk ...

... in der Zenith-Halle warm.

Namensvetter über Vor- und Nachnamen hinweg: Andreas Bichlmeier (Ingram) und Jörg Andreas (WD).

Christine Händler, Ulrike Foellmer (beide Comteam) und Christian Rathke (Star Tech).

Auch für Channel-Naschkatzen hat Ingram gesorgt.

Dokumentenspezialisten unter sich: Roland Kastner (Epson) und Bettina Eberhard (Kodak Alaris).

Monika Jörg (Ingram) mit Peter Silberhorn (Silberhorn Consulting).

2D-Druck trifft 3D-Druck: Matthias Hilbert (Xerox) mit Ingram-3D-Druck-Leiter Rudolf Ehrmanntraut.

Karin Hernik (APC by Schneider Electric) mit Lutz Hardge (AOC / MMD Philips).

Der Kuschel-Channel: Andereas Dahms (Xerox), Catherine Garnier (Ingram) und Tobias Witt (Systeam).

Gemütlicher Ausklang nach einem langen Messetag: Markus Mayer (Tramonti IT Services & Solutions), Heidi und Martin Oswald (ESS-Systeme) und Giuseppe Tramonti (Tramonti IT Services & Solutions).