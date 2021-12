Wer sein Passwort zu oft falsch eingibt, steht mit einem gesperrten Gerät da. Freiwillig macht man das wohl eher selten, doch zuweilen schnappt sich jemand das iPhone und tippt wie wild darauf – vielleicht Ihr Kleinkind. Bevor das iPhone komplett gesperrt wird, zeigt es etliche andere Fehlermeldungen an. Zum Beispiel diese: „iPhone ist deaktiviert, in 1 Minute erneut versuchen.“ Oder diese hier: „iPhone ist deaktiviert, in 60 Minuten erneut versuchen“.

Wer es aber immer wieder vermasselt, steht am Ende da mit: „iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden“. Die Warnungen mit Wartezeit sollten nicht ignoriert werden, denn kommt es erst einmal zur letztgenannten Fehlermeldung, werden beim Wiederherstellungsprozess über iTunes oder dem Finder (ab macOS 10.15 Catalina) auch alle Daten auf dem Handy gelöscht. Wer regelmäßige Backups macht, ist hier auf der sicheren Seite – ärgerlich und zeitaufwendig bleibt es aber trotzdem.

Was bedeuten die Fehlermeldungen "iPhone ist deaktiviert" aber konkret?

In aller Regel bedeuten sie, dass Sie das Passwort zum Entsperren Ihres iPhones zu oft falsch eingegeben haben. Oder jemand anderes (haben Sie Ihren Kindern das iPhone vielleicht mal zum Spielen überlassen?). Um Sie vor einem möglichen Hacking-Versuch zu schützen, sperrt sich das Gerät für eine Weile selbst. Denn wenn ein potentieller Dieb einfach munter weiter Passwörter raten könnte – im schlimmsten Fall sogar mit einer passenden Software, die weitaus schneller testet als ein Mensch – wäre ein Hack kein Problem mehr. Bei einem 4-stelligen Sicherheits-Code gibt es lediglich 10.000 mögliche Kombinationen. Ein Mensch bräuchte 4 Stunden und 6 Minuten, um alle auszuprobieren – ein Computer lediglich 6 Minuten und 34 Sekunden…

Um dieses Risiko auszuschließen, stoppt iOS bewusst die Passworteingabe, wenn sie zuvor zu oft falsch erfolgte. Bei bis zu 5 falschen Versuchen ist alles noch im grünen Bereich. Bei 6 oder 7 Fehleingaben werden Sie bereits mit einer Wartezeit bestraft. Ab der zehnten Falscheingabe war es das – Ihr iPhone wird gesperrt.

Hier die Fehlermeldungen in der Übersicht:

5 Fehleingaben: "iPhone ist deaktiviert, in 1 Minute erneut versuchen."

6 Fehleingaben: "iPhone ist deaktiviert, in 5 Minuten erneut versuchen."

7 Fehleingaben: "iPhone ist deaktiviert, in 15 Minuten erneut versuchen."

8 Fehleingaben: "iPhone ist deaktiviert, in 60 Minuten erneut versuchen."

9 Fehleingaben: "iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden."

Die oben genannten Zeitverzögerungen werden auf Ihrem iPhone übrigens automatisch aktiviert und können nicht abgeschaltet oder verkürzt werden.

Der einzige Weg, diese Fehlermeldungen zu vermeiden ist, bei der Eingabe Ihres Passworts etwas mehr Vorsicht walten zu lassen. Alternativ stellen Sie Ihren Handy-Schutz auf Touch-ID oder Face-ID um (sofern Ihr Gerät das unterstützt) oder verzichten komplett auf ein Passwort (obwohl wir aus Sicherheitsgründen sehr von dieser letzten Option abraten).

Wer hingegen noch mehr Schutz benötigt, dem sei gesagt: Es gibt eine optionale, schärfere Sicherheitsmaßnahme, die das Gerät vollständig löscht, wenn jemand 10 Mal hintereinander den falschen Code eingibt. Dies ist allerdings nur dann wirklich nützlich, wenn auf Ihrem iPhone Daten lagern, die unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten dürfen. Wenn Sie die Funktion aktivieren wollen, gehen Sie zu "Einstellungen > Touch ID & Passwort" und aktivieren Sie im Menü ganz unten die Schaltfläche neben „Daten löschen“.

Die einfachste Lösung: Warten

Bei bis zu neun Fehleinschätzungen müssen Sie nichts weiter tun, als warten. Sie werden feststellen, dass die Mitteilung, es in X Minuten noch einmal zu versuchen, rückwärts zählt. So können Sie sehen, wie lange es noch bis zum nächsten Versuch dauert. Notrufe können Sie während der Wartezeit selbstverständlich jederzeit tätigen.

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, wechselt der Bildschirm Ihres iPhones wieder in den normalen Modus und Sie können es erneut versuchen. Aber Vorsicht: Wenn Sie es wieder falsch machen, landen Sie erneut auf der Warteliste. Sind Sie erst einmal bei der längsten Wartezeit von 60 Minuten angelangt, haben Sie nur noch eine einzige Chance. Bei einer erneuten Fehleingabe können Sie Ihr iPhone nur noch reaktivieren, wenn Sie es mit iTunes (oder dem Finder in neueren MacOS-Versionen) verbinden. Wenn Sie sich also schon vorher unsicher beim Passwort sind, schreiben Sie am besten alle getätigten Eingaben auf. iOS zählt nämlich leider auch identische Mehrfacheingaben eines (falschen) Passworts als separate Fehler. Wiederholen Sie sich also besser nicht. Ist Ihr iPhone schon nicht mehr zu retten, gehen Sie wie folgt vor:

iPhone mit iTunes oder Finder wiederherstellen

Sind Sie erst an diesem Punkt angelangt, sollten Sie hoffen, dass Ihr letztes Backup noch nicht so lange her ist. Denn auch, wenn Sie Ihr iPhone mit iTunes oder dem Finder wiederherstellen können, werden bei diesem Prozess alle Daten gelöscht. Sie haben ja ein Backup… richtig?!

Sie können die Wiederherstellung wahlweise über ein lokales Backup oder über iCloud durchführen. Wir schauen uns die Option über iTunes respektive den Finder an – es ist im Allgemeinen einfacher.

Schließen Sie das iPhone an den Mac oder PC an, mit dem es normalerweise synchronisiert wird, und starten Sie iTunes (oder öffnen Sie den Finder unter macOS 10.15 Catalina oder neuer). Sollten Sie keinen Computer haben, der mit Ihrem iPhone synchronisiert ist, können Sie entweder den Wartungsmodus verwenden oder das Gerät über iCloud reaktivieren. Sollte iTunes Sie beim Start nach Ihrem Passwort fragen (ja, ziemlich blöde Situation), wickeln Sie den Prozess ebenfalls über den Wartungsmodus ab.

Warten Sie, bis ihr Computer Ihr Gerät synchronisieren will. Klicken Sie dann auf „iPhone wiederherstellen“ und folgen Sie den Anweisungen auf den Bildschirm. Sobald das Löschen der Daten abgeschlossen ist, gelangen Sie zum Einrichtungsbildschirm – genau so, als ob Sie ein neues Gerät einrichten würden. Sie erhalten an dieser Stelle auch die Möglichkeit, ein Backup wiederherzustellen.

Wartungsmodus verwenden

Der Wartungsmodus ist eine drastischere Methode zum Reaktivieren Ihres Geräts und kann einen Versuch wert sein, wenn die oben genannte Strategie nicht funktioniert hat. So bringen Sie Ihr iPhone in den Wartungsmodus:

Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie es aber nicht mit dem iPhone

Öffnen Sie den Finder auf Macs neuen Macs (Ab MacOS Catalina) oder iTunes unter Windows und älteren Macs

Halten Sie die Home-Taste (ab iPhone X - Lauter-Taste) und den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das iPhone ausschaltet

Halten Sie die Home-Taste (ab iPhone X - Lauter-Taste) weiter gedrückt, aber lassen Sie den Power-Button los

Schließen Sie den USB-Dock/Lightning-Anschluss an, um das iPhone mit dem Mac zu verbinden (halten Sie die Home- bzw. Lauter-Taste weiterhin gedrückt)

Der Finder oder iTunes sollte nun eine Meldung ausgeben, dass ein iPhone im Wartungsmodus erkannt wurde.

Wenn iTunes das Problem nicht löst…

Die Reparatur eines deaktivierten iPhones ist nicht immer so einfach wie oben beschrieben. Einige iPhone-Besitzer stellen fest, dass das Verbinden des deaktivierten iPhones mit iTunes oder dem Finder nicht viel bewirkt. Wenn sowohl die Wiederherstellung über iTunes, als auch der Wartungsmodus keinen Effekt erzielt haben, können Sie Ihr iPhone möglicherweise noch mit iCloud löschen, was wir im nächsten Abschnitt erläutern.

Das iPhone mit iCloud wiederherstellen

Eine Reaktivierung des iPhones über iCloud ist nur möglich, wenn Sie die Funktion „Mein iPhone suchen“ eingerichtet haben und das deaktivierte Gerät noch über eine Datenverbindung verfügt.

Gehen Sie auf Ihrem Mac (oder einem anderen iPhone oder iPad) zu icloud.com, melden Sie sich mit Ihren Daten an und klicken Sie auf „iPhone suchen“.

Nach einer kurzen Wartezeit erscheint eine Karte mit dem Standort Ihrer Geräte. Klicken Sie oben auf „Alle Geräte“ und wählen Sie dann das iPhone aus, das Sie reaktivieren möchten. Klicken Sie dann auf „iPhone löschen“, um alle Daten zu löschen. (Macwelt)