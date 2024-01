Mit der erweiterten Geschäftsführung bereitet sich die Hirschtec GmbH & Co. KG auf den nächsten Wachstumsschritt vor. Jochen Sperber (Chief Financial Officer) und Khaled Thaler (Chief Sales Officer) sind 2023 als renommierte Branchen-Experten mit jahrelanger Erfahrung und tiefgreifendem Know-how ins Management der Agentur eingestiegen. CEO und Gründer Lutz Hirsch verantwortet bei Hirschtec nach wie vor die Bereiche Strategie und Unternehmensentwicklung, People & Culture sowie Kommunikation und Marke.

Fachliche Expertise

Jochen Sperber übernimmt ab sofort die Position des Chief Financial Officers (CFO) und verantwortet den Bereich Finance & Accounting sowie die interne IT. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und HR-Bereich. Vor seinem Eintritt in die Geschäftsführung bei Hirschtec war der 57-jährige Diplom-Kaufmann unter anderem CFO bei René Lezard sowie bei den renommierten Digitalagenturen ecx.io und best it. Darüber hinaus ist er seit Jahren als Aufsichtsrat, Speaker und Business Coach tätig - unter anderem auch für Hirschtec.

Khaled Thaler ist als CSO für die Bereiche Sales und Business Development, Marketing sowie das Partner Management bei Hirschtec verantwortlich. Zuletzt war der 46-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur als Director Workplace im Group Partner Management bei Computacenter in Deutschland tätig, wo er insgesamt über 13 Jahre angestellt war. Thaler erwarb sich eine umfassende Expertise der IT-Branche und des internationalen Geschäfts. Seit Oktober 2023 bei Hirschtec, hat er bereits die Ausrichtung der Sales-Organisation auf das holistische Hybrid-Work-Portfolio und die strategischen Partnerschaften von Hirschtec vorangetrieben.

"Ich freue mich sehr, mit Jochen Sperber und Khaled Thaler zwei absolute Profis auf ihrem Gebiet als Mitstreiter an meiner Seite zu wissen", sagt CEO Lutz Hirsch. "Die neue Aufstellung unseres Managements gibt mir den Freiraum, die gesamte Hirschtec Group weiterzuentwickeln und mehr am als im Unternehmen zu arbeiten. Zudem ist für alle Mitarbeitenden jetzt eine stabile Basis geschaffen, die Agenturgruppe in die Zukunft zu führen."