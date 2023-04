Robuster, mit einer längeren Akkuleistung und hoher Bildqualität, so bewirbt HMD Global, the Home of Nokia Phones, die neuen Nokia-Modellen C22 und C32. Sie sollen das Beste aus finnischem Design und Funktion zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Was die Smartphones, die beide unter 150 Euro kosten, an Technologie zu bieten haben, braucht keinen Vergleich zu scheuen.

Bis zu drei Tage Laufzeit

Die neuen Nokias sind besonders robust, bieten eine Akkulaufzeit von bis zu drei Tagen und verfügen über ein 6.52" HD+ Display, das von einem Unisoc Quad-Core-Prozessor angetrieben wird. Soweit die Gemeinsamkeiten. Beim C22 sind 2 GB RAM für den Betrieb des Android 13 Go-Systems zuständig. 64 GB Speicherplatz reichen für jede Menge Fotos. Die 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera sorgen mit leistungsstarken Algorithmen für perfekte Porträts und Landschaftsaufnahmen bei Tag und Nacht, verspricht der Hersteller.

Das Gehäuse des C22 ist aus Polycarbonat, hat ein gehärtetes Display-Glas und ist vor Stürzen, Staub und Spritzwasser geschützt. Das schlanke Smartphone wiegt 188 Gramm und misst 164,6 x 75,89 x 8,55 Millimeter. Insgesamt bietet das Nokia C22 in den Farben Midnight Black und Sand eine solide, angenehme Haptik, verspricht der Hersteller.

50-MP-Kamera für jedes Abenteuer

Das Nokia C32, das auf dem Mobile World Congress 2023 vorgestellt wurde, ist jetzt auch im DACH-Markt erhältlich und bietet für den Aufpreis von gerademal 20 Euro ein "normales" Android 13 mit 3 GB RAM und eine 50 MP-Kamera mit 2 MP-Tiefensensor. Der verbesserte Sensor fängt mehr Licht ein und wird zudem von einem Nachtmodus unterstützt. Die Rückseite ist aus Sicherheitsglas in der Farbe Charcoal und wurde mit einem Rahmen in Metallic-Finish versehen, der dem Smartphone einen eleganten Look verleiht. Nicht zuletzt dadurch ist es bei gleichen Maßen mit 198 Gramm etwas schwerer.

"Wir sind stolz darauf, unser Angebot an erschwinglichen Smartphones mit den neuesten Ergänzungen der C-Serie zu erweitern", sagt Eric Matthes, General Manager von HMD Global. "Mit dem Nokia C22 und C32 können unsere Kunden jetzt das Beste aus der Nokia-Performance zu einem günstigen Preis genießen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen."

Preise und Verfügbarkeit

Das Nokia C22 und das C32 sind ab sofort auch im DACH-Raum erhältlich. Der Verkaufspreis für das Nokia C22 liegt bei 129 Euro und für das Nokia C32 bei 149 Euro, jeweils als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Die gleichen Preisangaben gelten auch in Schweizer Franken.