HMD Global hat mit dem XR20 ein neues Smartphone mit Nokia-Branding vorgestellt. Das Gerät zählt zu den sogenannten Rugged-Smartphones, es eignet sich durch Wasser- und Stoßschutz besonders gut für den Outdoor-Einsatz.

Durch die Einhaltung der Militärnorm MIL-STD 810H soll das Nokia XR20 Stürze aus bis zu 1,80 Meter Höhe und Temperaturschwankungen zwischen 22 und 55 Grad Celsius unbeschadet überstehen. Das Display ist durch Gorilla Glass Victus geschützt. Eine IP68-Zertifizierung hat das Smartphone ebenfalls.

Der 6,67-Zoll-Bildschirm des XR20 löst mit 1080p auf. Im Gehäuse werkeln Qualcomms Snapdragon 480, sechs Gigabyte RAM und 64 oder 128 Gigabyte Speicher. In der Rückseite verbaut HMD Global eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln und einen Ultraweitwinkel-Sensor mit 13 Megapixeln.

Der verbaute Akku fasst 4.630 mAh und kann per Qi drahtlos geladen werden. Den Mobilfunkstandard 5G unterstützt das Nokia XR20 ebenfalls. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 11. HMD Global verspricht zudem vier Jahre Software-Support. Das Nokia XR20 soll noch in dieser Woche in Deutschland verfügbar sein. Der Preis für die Variante mit 64 Gigabyte Speicher beginnt bei rund 500 Euro.