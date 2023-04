Wer größere Auflagen an Farbetiketten On-Demand produzieren will, kann nun auf das neueste Modell der Toshiba-Etikettendrucker zurückgreifen. Der BC400P ist für ein Druckvolumen von bis zu 5.000 Etiketten pro Tag ausgelegt und richtet sich so insbesondere an die Zielgruppe der Industriekunden.

Gedruckt wird auf Medien mit einer Breite von 25,4 bis 120 Millimetern bei einer Etikettenlänge von 6 bis 500 Millimetern. Die Materialstärke darf 0,145 bis 0,255 Millimeter betragen. Dabei kommt matt gestrichenes Papier, glänzend gestrichenes Papier oder Polypropylen-Material auf Rolle oder mit Zick-Zack-Faltung (Leporello) zum Einsatz.

Pigmenttinte auf Wasserbasis

Der feststehende Druckkopf bietet eine Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Gedruckt wird mit Pigmenttinte auf Wasserbasis. Dazu ist im Lieferumfang ein Tintenpatronensatz (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, jeweils 105 Millilitern) enthalten. Der Drucker kann aber auch mit größeren Patronen mit einer Füllmenge von 240 ml pro Farbe bestückt werden. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 300 Millimeter pro Sekunde.

Toshiba TEC, Die Drucker- und Dokumententochter der Toshiba Gruppe, stellt Druckertreiber für Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) sowie Windows Server 2022/2019/2016 (64 bit) bereit. Angeschlossen wird der BC400P über USB 2.0 Hi-speed, LAN 10/100/1000 Base, IPv6, RS-232C (Barcodeleser Anschluss) oder RS-232C (zusätzliches externes Gerät). Die Software BarTender UltraLite unterstützt bei Gestaltung und Design der Etiketten. Als Option bietet der hersteller noch ein automatisches Rollenmesser an.

