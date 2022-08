Als Konsequenz der durch die Pandemie ausgelösten verbreiteten Umstellung auf Remote-Arbeit setzen viele Unternehmen nun auf ein hybrides Arbeitsmodell. Das bedeutet, dass Mitarbeiter nicht wieder ganztägig im Büro arbeiten, sondern durch ihre Unternehmen befähigt werden, die Zeit zwischen ihrem Zuhause und dem Büro aufzuteilen.

Diese Entwicklung, die es den Mitarbeitern ermöglicht, die Vorteile der Fernarbeit zu nutzen und gleichzeitig persönlich zusammenzuarbeiten, setzt voraus, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter mit Geräten ausstatten, die mit ihren anspruchsvollen Produktivitätsabläufen mithalten können. Das bedeutet, dass leistungsstarke Notebooks ein Muss sind – und Systeme, die einwandfreie Fernverwaltbarkeit und Sicherheits-Tools der Enterprise-Klasse mitbringen.

Der AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor hat eine neue Generation von Notebooks ermöglicht, die für hybride Arbeitsmodelle entwickelt wurden, und die eine unvergleichliche Performance bei Videokonferenzen, endlose Konnektivitätsoptionen sowie eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen der Unternehmensklasse bieten.

Wir sehen uns einige der Funktionen an, die für Ihre hybriden Arbeitsplätze ein Muss sind.

Performance

Fernarbeit und die kürzliche Umstellung auf hybride Arbeit haben neue Arbeitsmöglichkeiten eröffnet. Die bei Microsoft Teams verbrachte Zeit hat sich beispielsweise von 2020 bis 2021 um 100 Prozent erhöht, und Mitarbeiter verbringen nun mehr Zeit denn je mit cloudbasierten Anwendungen, die eine bessere Zusammenarbeit mit Kollegen an unterschiedlichen Standorten ermöglichen.

Ihre Mitarbeiter benötigen ein Business-Notebook, das mit diesen wechselhaften und immer anspruchsvolleren Aufgaben Schritt halten kann. Ein Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor kann genau das. So ermöglicht die 6-nm-„Zen 3+“-Architektur nicht nur eine schnelle Performance, sondern auch flexible Arbeit. Das HP EliteBook 865 G9, das mit einem AMD-Ryzen™-7-6800U-Prozessor ausgestattet ist, verwendet beispielsweise die intelligenten Funktionen der CPU zur Beschleunigung der Performance, wenn Mitarbeiter Microsoft-Office-Anwendungen verwenden und gleichzeitig an einer Konferenz in Microsoft Teams teilnehmen.

Und dank der Konnektivitätsoptionen der nächsten Generation, die durch die in der CPU integrierten AMD-RDNA™-2-Grafikeinheit ermöglicht werden, unterstützt das EliteBook 865 die neuesten Standards HDMI 2.1 und DisplayPort 2.0, bis zu vier 4K-Bildschirme sowie die neuesten hochwertigen Codecs. So verfügen Ihre Mitarbeiter über das ultimative System zur Heimarbeit.

Die Akkulaufzeit ist ein weiterer unverzichtbarer Faktor für die Mitarbeiter von heute, die zuverlässige Mobilität für die hybride Arbeit von überall aus benötigen. Das oben erwähnte HP EliteBook 865 – das ebenfalls ein 14-Zoll-Display mit 16:10-Bildverhältnis, eine leichte und schlanke Ausführung und Microsoft Windows 11 ab Werk bietet – wurde in Bezug auf Akkulaufzeit zum besten Business-Notebook gekrönt und bietet bis zu 26,15 Stunden Nonstop-Produktivität mit einer einzigen Akkuladung.

Security

Security und Schutz sind ebenfalls unbedingt zu berücksichtigen, wenn es um die Wahl der richtigen Hardware für Ihre hybrid arbeitende Belegschaft geht.

Ein Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor schützt die Notebooks Ihrer Mitarbeiter vor allen Arten von Angriffen. Die CPUs, die als erste x86-Prozessoren überhaupt den Sicherheitsprozessor Microsoft Pluton integrieren , sind für Chip-to-Cloud-Schutz gegen Cyberangriffe entwickelt. Der Pluton-Chip hilft, Angriffsvektoren zu eliminieren und schützt wichtige Daten – wie die Identitätsinformationen und Verschlüsselungsschlüssel von Benutzern – davor, in die Hände von Hackern zu fallen.

Und wenn Sie sich für ein Notebook mit Ryzen™-6000-PRO-Prozessor wie das Lenovo ThinkPad X13 entscheiden, erhalten Sie auch eine Reihe von zusätzlichen Sicherheits-Tools, von der integrierten Privatsphärenblende bis zum Fingerabdrucklesegerät, das in der Business-Tastatur des Notebooks integriert ist.

Manageability

Da die Mitarbeiter ihre Zeit immer mehr zwischen ihrem Zuhause und dem Büro aufteilen – von Cafés und verschiedenen Co-Working-Plätzen ganz zu schweigen – ist die Manageability zu einer schwierigen Aufgabe für IT-Administratoren geworden, die sich mit einer breiten Palette an Geräten und einer endlosen Anzahl von Netzwerken auseinandersetzen müssen.

Mit einem Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor gestaltet sich die Verwaltung des Gerätebestands jedoch einfach. Die CPUs werden mit einem integrierten AMD-Manageability-Prozessor geliefert, der eine vereinfachte Bereitstellung und Verwaltung ermöglicht, die mit Ihrer aktuellen Infrastruktur kompatibel ist. Somit sind keine kostspieligen Überholungen nötig.

Nehmen wir als Beispiel, Sie rüsten Ihre Mitarbeiter mit Lenovo-Z16-Notebooks aus, die einen Ryzen™-6000-PRO-Prozessor enthalten. Weil die CPU cloudbasierte Tools wie Windows Autopilot unterstützt, wird das Bereitstellen von Hardware schneller und einfacher. Die offenen Standards und Funktionen des Prozessors sorgen für Flexibilität. Auch das Management im großen Maßstab wird durch die Unterstützung des Ryzen™ 6000 PRO für moderne Managementlösungen wie Windows Endpoint Manager einfacher.

Welches ist das beste Notebook für Ihre Mitarbeiter?

Der AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor, der Ihren hybriden Arbeitern garantiert alle Tools bietet, die sie für die effiziente und zuverlässige Arbeit von jedem Standort aus brauchen, wird bereits in einer Reihe von Business-Notebooks angeboten.

So gibt es beispielsweise das Lenovo ThinkPad X13, das nicht nur unübertroffene Performance und eine ganztägige Akkulaufzeit bietet, sondern auch einen hochauflösenden 13,3-Zoll-Touchscreen, ein Dolby-Audio-Lautsprechersystem für hochwertigen Ton und bis zu 2 TB PCIe-SSD-Speicher.

Lenovo hat das ThinkPad Z16 ebenfalls mit einem AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor ausgerüstet. Das bedeutet, dass dieses stilvolle Notebook nun das ideale System für Mitarbeiter mit anspruchsvollen Workflows ist und sich auch für alle in den kreativen Branchen eignet, die messerscharfe Bilder und eine flüssige Grafik-Performance benötigen. Neben der leistungsstarken internen Hardware bietet das ThinkPad Z16 auch ein riesiges 16-Zoll-Display, eine Edge-to-Edge-Tastatur und dank der integrierten Anschlüsse Unterstützung für eine endlose Anzahl an Zubehörprodukten.

Auch HP hat bereits sein Flaggschiff-Notebook, das EliteBook 845, mit einem AMD-Ryzen-6000-Prozessor ausgestattet. Das kompakte Notebook bietet außerdem optional 4G für die Arbeit unterwegs.

Egal, für welches Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor Sie sich entscheiden: Sie können sicher sein, dass das Gerät vor Hackern schützt, mit den anspruchsvollsten Aufgaben Ihrer Mitarbeiter Schritt hält und eine leichte Verwaltung von überall aus gewährleistet.

© 2022 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Pfeillogo, RDNA, Ryzen und deren Kombinationen sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Produktnamen in dieser Publikation dienen nur zur Information und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.