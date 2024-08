Maximilian Senff, seit August 2023 Chief Financial Officer der Securepoint GmbH, wurde von der Gesellschafterversammlung zum zweiten Geschäftsführer bestellt. Der studierte Volkswirt verfügt über fundierte strategische und operative Kenntnisse sowie langjährige Erfahrung in der Unternehmensleitung, heißt es weiter aus Lüneburg. Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung will sich Securepoint stärker als Anbieter von IT-Sicherheit in Deutschland und Europa positionieren.

Wachstum als Ziel

"Der Markt für IT-Sicherheit in Deutschland wächst jährlich in Milliardenhöhe", erklärt Geschäftsführer René Hofmann. "In der neuen Konstellation sind wir perfekt aufgestellt, um das Marktpotenzial gezielt anzugehen und unseren Wachstumskurs weiter zu verfolgen. In diesem Markt steht Securepoint für höchste Ansprüche an die Qualität und Verlässlichkeit von Produkten und Dienstleistungen. Securepoint lebt und gestaltet IT-Sicherheit für den Mittelstand. Gemeinsam schlagen wir jetzt ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte auf."

"In den letzten Monaten habe ich mir als CFO ein genaues Bild von Securepoint gemacht und freue mich sehr über die Ernennung zum Geschäftsführer von Securepoint und das in mich gesetzte Vertrauen", sagt Maximilian Senff, der als weiterer Geschäftsführer gemeinsam mit René Hofmann die Erfolgsgeschichte von Securepoint fortschreiben will. "Wir alle wissen, wie wichtig IT-Sicherheit ist."