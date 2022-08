Zu Adesso stieß Müller vom Cloud Service Provider PlusServer, wo fast fünf Jahre lang das Tagesgeschäft als COO bestimmte. Davor war Müller 14 Jahre lang bei Fritz & Macziol bei deren Nachfolge-Organisation Axians Deutschland auf verantwortlichen Positionen tätig. Von 2001 bis 2006 arbeitete er als Projekt-Manager bei Comparex (heute: SoftwareOne). Seine Karriere in der IT-Branche startete der Manager 1997 bei Hewlett-Packard.

Bei Adesso soll Müller nun das Service-Geschäft vorantreiben: "Ich freue mich, die Zukunft für 'anything as a Service' mitgestalten zu können", verkündete Müller via Xing. Und bei Linkedin wurde er noch konkreter, demnach will er sich bei Adesso auf alle mit SaaS (Software as a Service), Cloud Computing und Hosting zusammenhängenden Dienstleistungen konzentrieren.

