Holger R. Müller blickt auf eine fast 30-jährige berufliche Karriere zurück. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er als Geschäftsführer der Adesso as a Service GmbH das Managed Service-Geschäft der Muttergesellschaft Adesso SE erfolgreich vorangetrieben. Davor leitete Müller fast fünf Jahre lang als COO das Tagesgeschäft beim Kölner Cloud-Infrastruktur-Provider PlusServer.

Von 2006 bis 2018 hatte der Diplom-Ingenieur Führungspositionen bei dem Systemhaus Fritz & Macziol und dessen Nachfolgeorganisationen Vinci Energies und Axians inne. Von 2001 bis 2006 arbeitete er als Projekt-Manager bei Comparex (heute: SoftwareOne). Seine Karriere in der IT-Branche startete der Manager 1997 bei Hewlett-Packard - nach einem abgeschlossen Informatikstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Beim Bechtle Systemhaus Dortmund wird sich Holger R. Müller die Geschäftsleitung mit dem bisherigen Geschäftsführer Frank Wrede teilen. Dabei übernimmt er die technischen Aspekte dieser Aufgabe, während Wrede weiterhin für den Vertrieb zuständig bleiben wird.

Das Bechtle Systemhaus Dortmund entstand 2008 als Frank Wrede sein eigenes Systemhaus an die Bechtle AG veräußert hatte. Er tat dies damals auf Anraten des im am 4. März 2025 verstorbenen Bechtle-Gründers Gerhard Schick, und hat diesen Schritt nie bereut. Das aus der Wrede Systemhaus GmbH erwachsene Bechtle Systemhaus Dortmund gehört Jahr für Jahr zu den erfolgreichsten Niederlassungen des Neckarsulmer Konzerns.

Auch 2024 wurden die Westfalen als bestes Bechtle-Systemhaus in der Region DACH (Deutschland, Österreich und der Schweiz) ausgezeichnet und mit dem Award "Powerhouse of the Year 2024" geehrt, wie Wrede stolz via LinkedIn verkündet. Da hat sich also Holger R. Müller einen hervorragenden neuen Arbeitgeber ausgesucht.

