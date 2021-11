Eigentlich hatte Honor seine neuen Smartphones Honor 50 und Honor 50 Pro bereits im Sommer enthüllt. Nach Deutschland schafft es eines der Geräte nun aber erst mit einigen Monaten Verspätung. Während das Honor 50 Pro nicht in Deutschland erhältlich sein wird, hat Honor das Honor 50 für den deutschen Markt angekündigt.

Das Smartphone bietet einen OLED-Bildschirm im 6,57-Zoll-Format, 120 Hz und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Im Gehäuse mit abgerundeten Ecken und gewölbtem Display-Rand werkeln Qualcomms Snapdragon 778G sowie acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Das Honor 50 unterstützt zudem die neue Mobilfunktechnik 5G und ist in Speichervarianten mit 128 und 256 Gigabyte erhältlich.

Die Front-Kamera ist in einem Punch-Hole untergebracht und löst mit 32 Megapixeln auf. An der Rückseite verbaut Honor eine Hauptkamera mit 108 Megapixeln, eine Makro-Linse mit zwei Megapixeln, eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln und einen Tiefensensor. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Akku mit 4.300 mAh der mit 66 Watt per Kabel schnell geladen werden kann.

Das Honor 50 wird mit Android 11 und der Benutzeroberfläche Magic UI 4.2 ausgeliefert. Durch die Abspaltung von Huawei werden auch Google-Apps und der Play Store auf dem Gerät unterstützt. Das Honor 50 kann ab 2. November 2021 um 9 Uhr vorbestellt werden. Die Variante mit 128 Gigabyte Speicher kostet 530 Euro. Mit 256 Gigabyte internem Speicher schlägt die Hardware mit 600 Euro zu Buche. Wer bis zum 15. November 2021 vorbestellt, erhält die Honor Earbuds 2 gratis dazu.

Im Dezember 2021 bringt Honor außerdem mit dem Honor 50 Lite eine abgespeckte Version des Smartphones auf den deutschen Markt. Das Gerät bietet ein LC-Display und die Hauptkamera löst hier nur mit 64 Megapixeln auf. Dafür fällt die UVP mit rund 300 Euro auch deutlich günstiger aus als beim Honor 50. (PC-Welt)