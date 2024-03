Auf einen Blick

Das Honor Magic V2 kam im Sommer 2023 in China auf den Markt und sorgte als das bisher schlankeste faltbare Handy für Furore. Die internationale Markteinführung ließ jedoch auf sich warten, letztlich ist das Telefon in Europa erst seit Januar 2024 erhältlich.

Das Magic V2 wurde mit hochmodernen Spezifikationen auf den Markt gebracht, aber in der Welt der Smartphones entwickeln sich die Dinge schnell, und das bedeutet, dass der Prozessor zum Zeitpunkt der Markteinführung in Europa schon leicht veraltet ist. Die meisten Flaggschiffe werden mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgeliefert, während das Magic V2 mit dem älteren Snapdragon 8 Gen 2 arbeitet.

In der Praxis ist das nicht wirklich ein Problem, denn es ist immer noch ein sehr schneller Prozessor und kein anderes Flaggschiff-Foldable bietet einen neueren Chip. Das OnePlus Open und das Galaxy Z Fold 5 laufen zum Beispiel auch noch mit dem Snapdragon 8 Gen 2.

Das Magic V2 kostet in Deutschland mindestens 1.695 Euro, und das ist eine stolze Summe für ein Telefon mit veralteter Hardware, aber mit seinem eleganten, leichten Design und vielversprechenden technischen Daten könnte es sich dennoch lohnen. Ich war gespannt, wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, und nachdem ich es eine Woche lang als mein Hauptgerät verwendet habe, folgt hier mein Urteil.

Design & Aufbau

Superschlank und leicht

Scharnier aus Titan

Keine IP-Bewertung

Ich teste die Sonderedition des Porsche Design Magic V2 RSR, aber für die Zwecke dieses Testberichts werde ich über das Magic V2 im Allgemeinen sprechen. Abgesehen vom Aussehen bieten die beiden Telefone identische Spezifikationen und Funktionen.

Wenn Sie sich jedoch für die Porsche Design Edition entscheiden, erwartet Sie ein optischer Leckerbissen. Die Rückseite ist in wunderschönem Achatgrau gehalten, mit einer aerodynamischen Kante in der Mitte und einer eleganten Kurve über dem Kamerafeld. Sie ist so gestaltet, dass sie den Linien eines hochwertigen Sportwagens ähnelt, und es sieht einfach luxuriös aus.

Im Vergleich dazu ist das Standard Magic V2 etwas weniger auffällig, mit einer meist flachen Rückseite und angenehm geschwungenen Kanten. Sie haben die Wahl zwischen zwei Optionen - Schwarz und Lila - wobei die erste mit einer veganen Lederrückseite ausgestattet ist und die Rückseite der zweiten Farbe aus Glas besteht.

Das Erste, was Ihnen am Magic V2 auffallen wird, ist, wie es schlank ist. Mit nur 9,9 mm im geschlossenen Zustand ist es wirklich eine bemerkenswerte Leistung. Mit einem Gewicht von 231 g ist es leichter als das Samsung Galaxy S24 Ultra und dünner als einige nicht faltbare Handys, darunter das Vivo X100 Pro (wenn Sie den gigantischen Kamerabuckel berücksichtigen).

Ich habe bisher davor zurückgeschreckt, faltbare Smartphones im Dauereinsatz zu verwenden, da ich immer das Gefühl hatte, dass sie zu sperrig und schwer sind, aber bei diesem Gerät ist das überhaupt nicht der Fall. Ich könnte mir gut vorstellen, dauerhaft mit dem Magic V2 in meiner Tasche zu leben.

Die Lautstärkewippe und die Sperrtaste befinden sich auf der rechten Seite, wenn das Telefon zusammengeklappt ist, aber sie sind jeweils auf verschiedenen Seiten des internen Displays angebracht. Das bedeutet, dass sie um ein paar Millimeter versetzt sind. Daran kann man sich leicht gewöhnen, aber das Drücken mehrerer Tasten, z. B. für einen Screenshot, kann sich anfangs sehr seltsam anfühlen. Der Fingerabdruckleser ist in die Sperrtaste integriert und funktioniert sehr zuverlässig.

Ich könnte mir gut vorstellen, dauerhaft mit dem Magic V2 in meiner Tasche zu leben

Das Magic V2 wird standardmäßig mit einem Aramidfaser-Gehäuse mit integriertem Kickstand geliefert, was sehr schön ist.

Wenn Sie sich jedoch für die Porsche Design Edition entscheiden, erhalten Sie eine der schönsten Taschen, die ich je benutzt habe. Sie hat ein PU-Leder-Finish, das sich wie eine Autoinnenausstattung anfühlt, und ist mit Nähten versehen, die zu den Linien der Rückseite passen. Sie sieht toll aus und fühlt sich toll an. Außerdem schützt sie das Titanium-Scharnier, was bei den meisten faltbaren Hüllen fehlt.

Zum Lieferumfang des Porsche Design-Pakets gehören auch der aktive Stift Honor Magic Pen sowie eine Präsentationsbox, in der dieser sicher aufbewahrt wird. Dieses Zubehör wird in einigen Regionen separat verkauft.

Der Eingabestift funktioniert sowohl auf dem internen als auch auf dem externen Display, was ihm einen Vorteil gegenüber Samsung verschafft, da der S-Pen nur auf dem Klappdisplay des Z Fold 5 funktioniert. Die Latenz war etwas größer, als ich es mir gewünscht hätte, aber der Stift lässt sich gut führen und registriert auch den Druck zuverlässig.

Mit dem internen Display würde ich allerdings vorsichtig sein, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es durch eifriges Kritzeln schnell zerkratzt wird.

Auch für dieses Telefon gibt es keine offizielle IP-Bewertung, aber Honor versichert uns, dass es mit Spritzwasser gut zurechtkommt. Bei Staub müssen Sie etwas vorsichtiger sein, aber das gilt für alle faltbaren Geräte.

Bildschirm & Lautsprecher

6,43-Zoll und 7,92-Zoll OLED-Display

120 Hertz LTPO, 3840 Hertz PWM-Dimmung

Stereo-Lautsprecher

Die Displays des Magic V2 sind jedes für sich genommen beeindruckend. Sowohl der 6,43-Zoll-Außenbildschirm als auch das 7,92-Zoll-Innendisplay basieren auf der OLED-Technik, ermöglichen Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hertz und eine PWM-Dimmfrequenz von bis zu 3840 Hertz. Das ist eine der höchsten Dimmgeschwindigkeiten, die mir je untergekommen ist. Wenn Sie also unter Augenbeschwerden aufgrund von Bildschirmflimmern leiden, könnte dies das richtige Klapphandy für Sie sein.

Bei LTPO-Displays kann die Bildwiederholfrequenz auch automatisch auf 1 Hertz gesenkt werden, um den Akku zu schonen.

Was die Helligkeit anbelangt, so bietet der externe Bildschirm satte 2500 Nits in der Spitze, während der interne Bildschirm maximal 1600 Nits bietet. Beide sind hell und auch im Freien gut zu gebrauchen, aber das äußere Display ist bei starkem Sonnenlicht die beste Wahl. Das gilt im Allgemeinen, denn das flexible Panel zieht mehr unerwünschte Reflexionen an als das glatte Glas des äußeren Bildschirms.

Das äußere Display hat Abmessungen, die zu den meisten nicht faltbaren Smartphones passen, und das ist einer meiner Lieblingsaspekte am Design des Magic V2. Man kann es leicht mit einem normalen Smartphone verwechseln, und das ist mir auch oft passiert, wenn ich das falsche Telefon vom Schreibtisch genommen habe. Das ist mir bei einem faltbaren Gerät noch nie passiert, und das Ergebnis ist, dass es sich extrem natürlich anfühlt, ob in der Hand oder in der Tasche.

Wenn Sie unter einer Überanstrengung der Augen durch Bildschirmflimmern leiden, könnte dies das richtige Klapphandy für Sie sein

Wenn Sie das Magic V2 aufklappen, werden Sie von einem der größten Panels aller Foldable-Geräte begrüßt, und auch von einer der flachsten Falten in der Bildschirmmitte. Sie ist nicht vollkommen unsichtbar und Sie können sie immer noch spüren, wenn Sie mit dem Finger über den Bildschirm streichen, aber sie ist viel besser als die Einkerbung, die Sie bei Samsung oder Google hinnehmen müssen. Sie werden den Falz nur dann bemerken, wenn das Licht darauf fällt, bei schlechten Lichtverhältnissen verschwindet er fast komplett.

Beide Panels sind hochauflösend und liefern lebendige und genaue Farben. Ich habe es besonders genossen, Netflix-Sendungen auf dem großen internen Bildschirm anzuschauen, die dank der Unterstützung von Dolby Vision und HDR10 immer gut aussahen. Auch das Spielen auf dem internen Bildschirm macht sehr viel Spaß. Nicht alle Spiele mögen das quadratische Seitenverhältnis, aber "Genshin Impact" funktioniert zuverlässig, und das ist in letzter Zeit mein liebster Zeitvertreib.

Die Lautsprecher befinden sich im eingeklappten Zustand auf der Ober- und Unterseite des Magic V2, im ausgeklappten Zustand auf der linken und rechten Seite, je nachdem, wie Sie es halten. Sie bieten eine solide Stereotrennung und mehr Bass als die meisten Handys, aber sie sind nicht die lautesten. Sie klingen immer großartig und es gibt wenig bis keine Verzerrungen.

Spezifikationen & Leistung

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB RAM

512 GB / 1 TB Speicher

Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, nutzt das Magic V2 den Snapdragon 8 Gen 2. Das war Qualcomms Flaggschiff-Chip, als das Telefon in China auf den Markt kam, aber nach dem langen Warten auf die internationale Veröffentlichung ist er nun etwas veraltet.

Wenn wir jedoch andere Flaggschiff-Telefone ignorieren und uns ausschließlich auf faltbare Geräte konzentrieren, kann das Magic V2 in Hinblick auf Leistung mit seinen Hauptkonkurrenten mithalten und übertrifft sie in mancher Hinsicht sogar. Es hat mehr Arbeitsspeicher als das Z Fold 5 und die Porsche Design Edition bietet doppelt so viel Speicherplatz als das OnePlus Open. Das einzige Problem ist, dass zeitnah neuere Foldables auf den Markt drängen, die garantiert mit neueren Prozessoren ausgestattet sind als dieses Gerät.

Dennoch habe ich nie das Gefühl gehabt, dass dieser Chip mich bei der Nutzung behindert. Der Snapdragon 8 Gen 2 ist immer noch extrem leistungsstark und das Magic V2 fühlt sich durchweg flott und reaktionsschnell an. Ich konnte die Einstellungen in "Genshin Impact" voll ausreizen und das Spiel auf dem großen Klappdisplay mit 60 Bildern pro Sekunde laufen lassen, ohne dass ich ein Stottern oder eine Verlangsamung feststellen konnte.

Honor hat auch mit den Machern von "Asphalt 9: Legends", Gameloft, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel mit vollen 120 Bildern pro Sekunde flüssig läuft.

Das Smartphone wird ein wenig heiß, wenn Sie eine Weile spielen, allerdings nie so heiß, dass man sich Sorgen machen müsste. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, wie schlank dieses Gerät ist, denn es gibt nicht viel Platz für die Kühlung. Doch was Honor intern getan hat, wirkt Wunder.

Das Magic V2 ist durchweg flott und reaktionsschnell

Das Magic V2 ist auch multitaskingfähig, was wahrscheinlich an den großzügigen 12 GB RAM liegt. Es hatte keine Probleme, mehrere Apps auf dem internen Display auszuführen, sei es im Split-Screen-Modus oder als schwebende Fenster.

Sie können außerdem zwischen 512 GB und 1 TB schnellem UFS 4.0-Speicher wählen. Es gibt keine Unterstützung für erweiterbaren Speicher, aber das wird wohl auch kaum jemand benötigen.