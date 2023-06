Auf einen Blick

Pro Günstiger als der Samsung-Konkurrent

Schließt vollständig flach

Bequem zu benutzen, wenn es geschlossen ist

Tolle Hauptkamera Kontra Keine Wasserdichtigkeit

Keine drahtlose Aufladung

Unausgereifte Software

Enttäuschende Ultrawide-Kamera

Fazit Das Honor Magic Vs ist ein (etwas) günstigerer Konkurrent zum Galaxy Z Fold 4 von Samsung. Es sieht gut aus, und auch die technischen Daten sind beeindruckend. Allerdings fehlen das kabellose Aufladen und das Smartphone ist nicht wasserdicht. Auch angesichts der frustrierend unausgereiften Software ist das Galaxy Z Fold (noch) der bessere Kauf.

Seit das erste Galaxy Z Fold (hier zum Test) vor vier Jahren auf den Markt kam, hat Samsung im Westen praktisch keine Konkurrenz mehr gehabt. Von Huawei gibt es zwar eine Reihe von faltbaren Handys im Buchformat, die allerdings wegen dem fehlenden Android-Unterbau in Europa und Nordamerika niemand kauft. Die Hersteller Oppo, Vivo und Xiaomi haben ihre Modelle in China, aber nirgendwo sonst auf den Markt gebracht.

Doch das ändert sich jetzt. Honor hat sein faltbares Magic Vs offiziell vorgestellt und liefert es weltweit (außer Nordamerika) aus. Und das zu einem Preis, der den großen Samsung-Rivalen unterbietet.

Mit einem Scharnier, das sich vollständig flach schließen lässt, einer ziemlich leistungsstarken Dreifach-Rückkamera und einem außergewöhnlich schlanken Gehäuse besitzt das Magic Vs zweifellos die Hardware, um Samsung in die Schranken zu weisen.

Es gibt jedoch auch echte Schwächen. Die Software ist an vielen Stellen unausgereift und es fehlen ein paar Luxusfunktionen, die ich bei diesem Preis gerne sehen würde. So wird das Z Fold 4 für die meisten Nutzer das bessere Gerät sein. Aber natürlich ist es gut, das Honor sein Falt-Handy bringt. Denn Konkurrenz belebt bekanntermaßen das Geschäft.

Design & Verarbeitung

Scharnier, das sich vollständig flach schließen lässt

Außergewöhnlich dünn für ein faltbares Gerät

Keine IP-Schutzklasse

Honor hat bei der Entwicklung des Magic Vs einen guten Plan verfolgt. Zuerst hat man das Gerät als herkömmliches Smartphone gebaut und anschließend als faltbares Modell weiter entwickelt. In der Praxis heißt das: Das Magic Vs funktioniert im geschlossenen Zustand optimal und kommt einem traditionellen Smartphone sehr nahe.

Zu diesem Zweck ist das Magic Vs im geschlossenen Zustand mit 12,9 mm sehr flach. Es ist auch nur ein wenig schwerer als das Samsung Galaxy S23 Ultra (hier zum Test). Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist immer noch klobiger als jedes Standard-Barren-Handy, aber nicht so sehr, dass es sich störend anfühlt.

Wichtig ist auch, dass sich das Handy beim Schließen flach zusammenklappen lässt. Samsungs neueste faltbare Handys schließen immer noch keilförmig, mit einem kleinen Spalt zwischen den beiden Hälften des Displays.

Im Gegensatz dazu schließt das Magic Vs flach. Es fühlt sich solide und sicher an, wenn es geschlossen ist. Wenn überhaupt, dann ist es ein wenig zu fest. Es ist quasi unmöglich, es mit einer Hand zu öffnen, und selbst mit beiden Händen muss man Kraft aufwenden.

Diese Festigkeit kommt wahrscheinlich der Haptik zugute und ist ein Grund dafür, warum sich das Handy in der Hand so hochwertig anfühlt.

Honor prahlt damit, wie sehr es das Scharnier für das Vs vereinfacht hat - angeblich gibt es nur vier Komponenten. Im Gegenzug kann es nicht so gut wie das Z Fold 4 in verschiedenen Winkeln geöffnet bleiben. Auch gibt es eine Tendenz, dass der Bildschirm langsam wackelt, wenn man versucht, ihn abzustützen.

Honor hat dafür gesorgt, dass das Handy beim Schließen flach bleibt.

Das klobige, schiefe Kameramodul ist auch nicht gerade hilfreich. Ich mag das Aussehen dieses Moduls - ein leicht gebogenes Rechteck, das sich vom cyanfarbenen oder schwarzen Gehäuse des Telefons abhebt. Allerdings ragt es so weit heraus, dass das Handy im Liegen außergewöhnlich wackelig ist. Außerdem sorgt sein Gewicht für eine fehlende Balance, wenn der Bildschirm teilweise geöffnet ist.

Es gibt noch einen letzten Nachteil des Designs: Während Samsung es geschafft hat, seine neuesten faltbaren Geräte wasserdicht zu machen, gibt es für das Magic Vs überhaupt keine IP-Klassifizierung. Von Honor gibt es keine verlässlichen Infos, dass man dieses Smartphone gefahrlos nass machen kann. Im Test hat es leichten Regen überstanden, aber viel mehr würde ich ihm nicht zutrauen.

Wie immer gibt es bei faltbaren Geräten einen Vorbehalt: Die Haltbarkeit ist schwer vorherzusagen - und selbst bei Samsung-Geräten gibt es regelmäßig Probleme. Unser Tipp: Kaufen Sie so ein Gerät nur, wenn Sie sich einen Totalschaden oder eine teure Reparatur leisten können. Idealerweise schließen Sie eine spezielle Elektronikversicherung ab. Vorteil für Samsung: Es gibt zahlreiche Reparaturdienstleister, auf die Sie bei Bedarf zurückgreifen können.

Bildschirme & Lautsprecher

Hervorragendes, großes 120-Hz-AMOLED-Display außen

Quadratisches 90-Hz-Innendisplay

Anständige, aber leise, Lautsprecher

Wie ich bereits sagte: Honor hat das Magic Vs so optimiert, dass es auch im geschlossenen Zustand gut funktioniert. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die Außenseite des Handys mit einem besseren Panel ausgestattet als die Innenseite.

Das Display der Außenhülle ist ein 6,45-Zoll-AMOLED-Panel mit 120 Hz und einer Auflösung von 1.080 × 2.560 Pixel. Es hat eine schnellere Bildwiederholfrequenz und eine höhere Auflösung als der innere Bildschirm und ist heller. Die Spezifikationen entsprechen im Wesentlichen denen der meisten Flaggschiff-Panels, mit Ausnahme der fehlenden LTPO-Technologie für eine dynamische Bildwiederholfrequenz.

Ich habe festgestellt, dass ich dieses äußere Display viel häufiger benutze als das innere. Das scheint von Honor auch so gewollt zu sein. Das Handy hat sich nie wie ein Kompromiss gegenüber anderen Handys angefühlt, die ich getestet habe. Es hat eine gute Form, eine angenehme Größe und sieht fantastisch aus.

Allerdings ist das interne Display etwas eingeschränkter. Der größte Nachteil ist die geringere Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, aber es ist auch etwas dunkler und weniger lebendig als das andere Display. Es ist sicherlich kein schlechtes Display, aber Sie werden den Unterschied bemerken.

Wie bei jedem faltbaren Telefon gibt es logischerweise eine Falz in der Mitte. Von vorne ist er schwer zu erkennen, aber aus einem bestimmten Winkel ist er gut sichtbar und tief. Sie werden es beim Darüberstreichen sicherlich bemerken. Wenn man den direkten Vergleich sucht, würde ich sagen, dass die Falz hier auf einer Stufe mit der des Samsung Fold steht und auffälliger ist als beim Find N2 von Oppo, das es nur in China gibt.

Ich habe mich dabei ertappt, dass ich das äußere Display viel mehr benutze als das innere des Handys.

Die Lautsprecher sind eine der kleinen Enttäuschungen des Handys. Normalerweise sind mir die Lautsprecher eines Smartphones egal. Aber die hier sind leiser und blecherner, als ich es von einem Modell dieser Größe erwartet hätte. Honor hat außerdem beide Lautsprecher auf der Vorderseite des Handys angebracht. Das bedeutet, dass sie sich auf der gleichen Seite befinden, wenn das Handy aufgeklappt wird. Damit wird der Stereoeffekt ruiniert.

Technische Daten & Leistung

Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB RAM und 512 GB interner Speicher

Eine Sache, an der Honor nicht gespart hat, ist die Leistung. Das Magic Vs ist mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet. Das ist nicht gerade der neueste Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm, aber er ist immer noch aktuell und leistungsstark genug, um mit den anspruchsvollsten Aufgaben, die man mit einem Smartphone erledigen kann, Schritt zu halten.

Für die weltweite Markteinführung hat sich Honor entschieden, die Dinge einfach zu halten. Es gibt nur ein Modell mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Das ist mehr, als Samsung standardmäßig anbietet. Das ist ein weiterer Grund, warum das Honor allein aufgrund des Preises überzeugend wirkt.

Wenn man sich Benchmarking-Apps ansieht, bleibt das Magic Vs hinter einigen der neuesten Barren-Flaggschiffe zurück, ist aber bei der reinen Leistung dem Z Fold 4 sehr ähnlich.

Beachten Sie, dass es bei der grafischen Leistung einen Unterschied zwischen den beiden Displays des Handys gibt. Während der äußere Bildschirm eine höhere Pixeldichte aufweist, hat der größere innere Bildschirm insgesamt mehr Pixel. Das bedeutet, dass es bei den GFXBench-Grafiktests niedrigere Frameraten erreicht und auch Spiele etwas langsamer laufen werden. Das gilt natürlich für jedes faltbare Modell, aber das sollte man im Hinterkopf behalten.

Ansonsten sind die Netzwerkfähigkeiten des Telefons mit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und NFC wie erwartet. Was die Biometrie anbelangt, so gibt es, wie bei faltbaren Geräten üblich, keinen Fingerabdruckscanner im Display. Er ist in die Einschalttaste integriert und funktioniert gut. Auch die Gesichtsentsperrung ist eine Option.