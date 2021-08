Wenn die Partner nicht zum Bier kommen können, weil viele Präsenzevents abgesagt sind, dann kommt eben das Bier zu den Partnern! Dafür hat IT-Hersteller und Distributor Wortmann gesorgt. Zusammen mit der ortsansässigen Privatbrauerei Barre haben die Hüllhorster 10.000 Fässer des exklusiven Terra-Bieres abgefüllt und auf den Weg zu Resellern in ganz Europa geschickt.

Die Bierfassaktion soll nicht nur eine Belohnung für treue Partner sein. Sie unterstützt auch die Privatbrauerei Ernst Barre, einem Unternehmen aus dem benachbarten Lübbecke, das durch die Corona-Einschränkungen unverschuldet Umsatzeinbußen hinnehmen musste. Trotz unterschiedlicher Branchen verbindet IT-Unternehmer Siegbert Wortmann und Brauerei-Chef Christoph Barre die Liebe zur ostwestfälischen Heimat, heißt es bei dem Hüllhorster IT-Spezialisten. "In ungewöhnlichen Zeiten braucht es ungewöhnliche Taten. In erster Linie wollen wir mit der Aktion erneut unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten danken", bekräftigt Firmengründer und Vorstand Siegbert Wortmann. Das sei besonders wichtig, weil viele persönliche Treffen in der letzten Zeit auf Messen und Schulungen nicht stattfinden konnten.