Mit dem Wechsel an der Spitze stellt das 1993 gegründete Systemhaus seine Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Ziel ist es, als regionales Unternehmen uns als Mitglied einer überregional agierenden Systemhaugruppe - mit der Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH (HQ-IB) als nachhaltigem Investor - die Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt zu erhalten und zu stärken.

Der neue Horn & Cosifan-Geschäftsführer ist schon seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Seine bisherige berufliche Laufbahn liest sich wie das "Who is who"-der deutschen Systemhausszene: Bechtle, Cancom, Damovo und so weiter. So arbeitete Pflüger auch bei kleineren Unternehmensberatungen, seine geschäftliche Karriere startete der Diplomingenieur Bauwesen als Anwendungsentwickler bei der Deutschen Bank.

Nun freut sich der 46-jährige auf eine neue Herausforderung. Er möchte Horn & Cosifan innerhalb des Systemhausverbunds der Harald Quandt Industriebeteiligungen weiterentwickeln. Als alleiniger Geschäftsführer wird er das Unternehmen ab Oktober 2022 anführen, bis dahin bleibt noch Firmengründer Gunter Horn an Bord: "In der Übergangsphase lerne ich das Unternehmen nun sehr gut kennen und profitiere zu-dem von der langjährigen Erfahrung von Gunter Horn", so Tobias Pflüger.

„Ich bin sehr froh, mein Unternehmen nach meinem Ausscheiden in guten Händen zu wissen", betont Gunter Horn. "Mit Tobias Pflüger steht ein erfahrener und kompetenter Nachfolger bereit, der das Unternehmen weiter in eine erfolgreiche Zukunft als Managed-IT-Service-Anbieter führen wird“, so der Firmengründer weiter.

Christian Cramer, Geschäftsführer des Systemhaus Cramer und CEO der HQ-IB-Systemhausgruppe, hält Tobias Pflüger ebenfalls für genau den richtigen Mann an der Spitze der Horn & Cosifan GmbH. Seiner Meinung nach profitieren davon alle unter dem Dach der HQ-IB-Holding versammelten Systemhäuser.

Derzeit beschäftigt Horn & Cosifan rund 80 Mitarbeiter. Das in Frankfurt am Main IT-Dienstleister bildet aktuell sieben Auszubildende aus und stellt damit sein gesellschaftliches Engagement unter Beweis. Einer der bekanntesten Kunden von Horn & Cosifan dürfte wohl der Fußballverein Eintracht Frankfurt sein.



