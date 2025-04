Hornetsecurity hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Altospam unterzeichnet. Das Unternehmen mit Sitz in Lille ist in Frankreich als Anbieter für E-Mail-Cybersicherheit bekannt. Wie Hornetsecurity sichert es Exchange- und Microsoft-365-Konten ab, kann das aber auch für Nutzerkonten bei Google Workspace. bekannt. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung durch das französische Wirtschaftsministerium, Details zum finanziellen Volumen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Akquisition ergänze die Strategie von Hornetsecurity, "Cybersicherheitslösungen auf europäischer Ebene für Unternehmen und Organisationen weltweit anzubieten", teilt das Unternehmen mit. Sie folgt auf die Übernahme von Vade Secure, mit der Hornetsecurity vor gut einem Jahr bereits seine Präsenz in Frankreich etabliert hat.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Hornetsecurity Group zu werden und uns in einer weitgehend US-zentrierten Cybersicherheitswelt mit einem herausragenden europäischen Cybersicherheits-Champion zusammenzuschließen", erklärt Jean-Christian Dumas, CEO von Altospam. "Dieser wichtige Schritt wird unseren Partnern und Kunden ein viel breiteres Spektrum an robusten, KI-basierten Cybersicherheitslösungen bieten, die mit Stolz in Europa entwickelt wurden und über E-Mail-Sicherheit hinaus auch Backup und Recovery, Berechtigungsmanagement, Compliance und Security Awareness umfassen."

"Als renommierter europäischer Entwickler stimmen die Kernziele von Altospam eng mit der Gesamtvision von Hornetsecurity überein, durch unsere Cloud-basierten Cybersicherheitsdienste der nächsten Generation eine sicherere Welt zu schaffen", sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. "Der Zusammenschluss führt zu weitreichenden Synergien, von denen Partner und Kunden gleichermaßen profitieren."

Im Rahmen des paneuropäischen Ansatzes stelle Hornetsecurity sicher, dass die Daten der Kunden jeweils innerhalb der Grenzen ihres Landes bleiben. In Spanien und Südamerika hatte sich Hornetsecurity dafür bereist 2019 mit dem Kauf von Spamina ein Standbein geschaffen.

