Der deutsche Cloud-Security-Spezialist Hornetsecurity erweitert seine Position im iberischen Markt mit der Übernahme von Spamina. Das spanische Unternehmen hat Filtertechniken zum Schutz von E-Mails und Web-Traffic entwickelt. Aber nicht nur darum geht es dem Security-Anbieter mit Sitz in Hannover: "Mit der Übernahme von Spamina festigen wir unsere strategische Position im internationalen Markt", erläutert Daniel Blank, Geschäftsführer bei Hornetsecurity. Durch die Akquisition gewinne man neue Standorte in Madrid und Barcelona, aber auch in Mittel- und Südamerika.

Blank sieht besonders in Ländern wie Argentinien, Peru und Kolumbien "ein klares, starkes Marktpotenzial". Viele der dort ansässigen Unternehmen suchten nach Cloud Security Services. Daniel Hofmann, ebenfalls Geschäftsführer bei Hornetsecurity, ergänzt: "Durch unser gebündeltes Know-How und unsere innovativen Services bieten wir hochwertige Cloud-Sicherheitslösungen inklusive kultureller und kommunikativer Kompetenz."

Nach der Übernahme der Spam-Filter-Sparte von Avira und einer Partnerschaft mit Swisscom beschäftigt Hornetsecurity nach eigenen Angaben nun knapp 200 Spezialisten, die für eine sichere E-Mail-Kommunikation von mehr als 40.000 Unternehmen sorgen.