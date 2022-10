Auf dem Distribution Summit vom 21. bis 22. September in Hamburg sowie auf dem Partnerdialog vom 25. bis 27. September im unterfränkischen Amorbach sowie der gleichen Veranstaltung vom 28. bis 29. September in Frankfurt am Main hat Hornetsecurity rund 250 Teilnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die in Kürze verfügbaren neuen Services eingestimmt. Außerdem hat der deutsche Security-Anbieter dort seine erfolgreichsten Partner mit Awards bedacht.

Für das beste Projekt des Jahres 2022 wurde die Osnabrücker Sievers Group ausgezeichnet. Den Award als Hornetsecuritys "Best Performing Partner 2022 erhielt die Portformance GmbH aus Neumarkt in der Oberpfalz. Gleich zwei Unternehmen teilen sich die Krone als Hornetsecurity-MSP des Jahre 2022: die Medialine AG und die MR Systeme GmbH. Zum Rising Star 2022 wurde die NetPlans GmbH gekürt.

Im Rahmen der drei Channel-Events hat Hornetsecurity die Teilnehmer über die Neuerungen im Microsoft 365-Portfolio informiert. So sollen die bestehenden Services Email-Security, Compliance und Backup um ein neues Security Awareness Training erweitert werden. Mit Altaro VMBackup v9 wird der Hersteller in Kürze außerdem ein Release auf den Markt bringen, das Schutz vor Ransomware durch Wasabis " Immutable Cloud Storage"-Technologie sichern soll. Auch in der AWS- und der Microsoft Azure-Cloud sollen diese durch Ransomware nicht verschlüsselbaren Backups möglich sein.

Hornetsecurity-CEO Daniel Hofmann gab in Hamburg, Frankfurt und Amorbach die Zielrichtung vor: "Mit unseren Neuentwicklungen verbessern wir das Schutzniveau über alle Bereiche hinweg und erleichtern unseren Partnern das Einrichten und Verwalten der Dienste rund um Microsoft 365. Für uns ist es wichtig, unseren Distributoren und Partnern auch einen Blick hinter unsere Kulissen zu geben und mit ihnen über die Anforderungen des Marktes aus Kunden- und Partnersicht zu diskutieren. Mit unserer 100-prozentigem Ausrichtung auf das Partnergeschäft steht für uns der direkte Austausch mit unseren Partnern über die Weiterentwicklung unserer Produkte an erster Stelle", so der Firmenchef weiter.

Alle drei Channel-Veranstaltungen von Hornetsecurity waren als zweitägige Events angelegt. Am Vorabend stand jeweils das informelle Networking im Vordergrund - zum Bespiel im Restaurant "Frankfurter Botschaft" - mit einem spektakuläre Ausblick auf die Downtown von Frankfurt. Am Tag darauf waren technische und vertriebliche Workshops angesagt, unter anderem auch mit einem Repräsentanten von ADN. Zu den weiteren Distributoren des Anbieters zählen Api und Infinigate.

Hornetsecurity wurde 2007 in Hannover gegründet. Mit über 400 Mitarbeitern an zwölf Standorten verfügt das Unternehmen über ein internationales Netzwerk von mehr als 8.000 Vertriebspartnern. 2018 übernahm der Anbieter die Managed E-Mail Security-Sparte des deutschen Antiviren-Herstellers Avira. Anfang 2021 kam der Backup-Spezialist Altaro dazu. Mittlerweile verfügt Hornetsecurity über elf redundant ausgelegte und spezielle gesicherte eigene Rechenzentren. Unter den 50.000 Kunden des niedersächsischen Softwareherstellers finden sich unter anderem Unternehmen wie Swisscom, Telefónica, Konica Minolta, LVM Versicherung und Dekra sowie die Reederei TT-Line und der Laserspezialist LPKF.



