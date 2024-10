Hornetsecurity bietet MSPs ab sofort den "365 Multi-Tenant Manager" an. Damit sollen sich Zeit und Ressourcen, die MSPs für die Verwaltung von Microsoft-365-Tenants benötigen, erheblich reduzieren lassen - um bis zu 80Prozent. "Dies wird dazu beitragen, die Produktivität und Rentabilität von MSPs zu steigern", teilt Hornetsecurity mit.

"Bisher ist die Verwaltung von M365-Tenants eine komplexe und ressourcenintensive Aufgabe. MSPs verbringen Stunden damit, durch mehrere Microsoft-Portale zu navigieren und die M365-Umgebungen ihrer Kunden zu konfigurieren", erklärt der Anbieter.

Verwaltungsaufwand um 80 Prozent reduzieren

Eigene Untersuchungen zeigten, dass für das Onboarding eines neuen Tenants im Durchschnitt zwölf Stunden erforderlich sind, die Verwaltung im Betrieb nehme dann im Durchschnitt dann nochmal drei Stunden pro Monat in Anspruch. Grund dafür seien die komplexen Anforderungen der Tenants und die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften wie die DSGVO einzuhalten. Hinzu kämen unterschiedlichste Anforderungen der Kunden, wodurch es für MSPs schwierig werden kann, den Überblick zu behalten.

"Wir haben unseren Partnern zugehört und eine konkrete Lösung für einen ihrer größten Pain Points entwickelt: das Onboarding, die Governance und die Compliance ihrer Microsoft-365-Tenants", sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. Der 365 Multi-Tenant Manager für MSPs ermögliche es, die Verwaltung mehrerer Tenants von einer zentralen Plattform aus zu rationalisieren und zu zentralisieren.

"Das neue Produkt versetzt MSPs in die Lage, ihre betriebliche Effizienz und Servicequalität auf ein neues Level zu heben und ihre Kundenbindung zu stärken", verspricht Hofmann. Ein MSP mit 60 Kunden könne auf diese Weise jährlich rund 2.000 Stunden einsparen - was der Arbeitsbelastung eines Mitarbeiters in Vollzeit entspricht.

Best-Practice-Vorlagen und Übernahme von PowerShell-Skripten

Der "365 Multi-Tenant Manager für MSPs" nutzt die Verbindung zum Microsoft Partner Center, um alle Tenants, die er identifiziert, automatisch in die Multi-Tenant-Plattform von Hornetsecurity aufzunehmen. Assistenten führen durch das Tenant-Onboarding, die Grundeinstellungen sowie die Überwachung der automatisierten Aufgaben. Zudem werden alle Konfigurationsabweichungen, die bei den verwalteten Tenants aufgedeckt werden, automatisch behoben.

Entra-, Intune-, SharePoint-, OneDrive-, Exchange- oder Teams-Lösungen lassen sich mithilfe der vorhandenen Best-Practice-Vorlagen, Einstellungen und Richtlinien einrichten. Auch die Erstellung von benutzerdefinierten Einstellungen, die PowerShell-Skripte automatisieren, ist möglich. "Somit wird sichergestellt, dass MSPs die individuellen Anforderungen jedes Kunden erfüllen können. Sie können sogar vorhandene PowerShell-Skripte nutzen, die sie bereits für M365 erstellt haben", erklärt Hornetsecurity.

Auch wenn Compliance-Vorschriften nicht eingehalten werden, wird dies automatisch erkannt. Integrierte Abhilfe- und Durchsetzungsfunktionen helfen dann, alle Tenants mit den vom MSP definierten Einstellungen konform zu halten. Dashboards für Überwachungs- und Berichtszwecke runden das Angebot ab. Tarife nennt Hornetsecurity auf Anfrage.

