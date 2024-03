Hornetsecurity hat mit Vade ein ähnlich wie es selbst aufgestelltes, aber in Frankreich tätiges Unternehmen übernommen. Vade sei "französischer Marktführer im Bereich E-Mail-Sicherheit mit täglich mehr als 2,5 Milliarden analysierten Nachrichten", teilt Hornetsecurity mit. Die Transaktion sei bereits abgeschlossen, Einzelheiten zu finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. In einem ähnlichen Schritt expandierte Hornetsecurity bereits 2019 nach Spanien - damals durch den Kauf des spanischen Unternehmens Spamina.

Vade ist in Frankreich für seine SaaS-basierten E-Mail-Sicherheitslösungen für Microsoft 365 bekannt. Es liefert einerseits effizienten E-Mail-Schutz für große internationale Telekommunikationsunternehmen und OEM, vertreibt andererseits aber auch indirekt über Partner. Hornetsecurity will mit dem Kauf von Vade aber nicht nur geographisch wachsen. Offenbar hat das Unternehmen aus der nordfranzösischen Stadt Hem, nahe der belgischen Grenze, auch Technologie, die dem Anbieter aus Hannover helfen kann.

Umgekehrt stünden dem "starken und umfassenden" Vertriebsnetz von Vade mit den zusätzlichen Angeboten von Hornetsecrity nun attraktive Produktkombinationen zur Verfügung, etwa der "365 Total Protection Service".

"Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere Position als stärkster Anbieter in Europa für Microsoft-365-Sicherheitsdienstleistungen weiter auszubauen", sagt Daniel Hofmann, Chief Executive Officer bei Hornetsecurity. "Wir sind entschlossen, weiter in den französischen Channel-Markt zu investieren und den Weg fortzusetzen, den Vade in den letzten Jahren so erfolgreich bestritten hat." Den gemeinsamen Channel-First-Ansatz beider Unternehmen betont auch Daniel Blank, Chief Operating Officer bei Hornetsecurity.

Gleichgesinnte europäische Partner

"Seit der Gründung des Unternehmens hat sich Vade der Einführung innovativer Ansätze zur Bekämpfung von Cybersicherheitsbedrohungen verschrieben", erklärt Georges Lotigier, Chief Executive Officer bei Vade. Mit dem Beitritt zur Hornetsecurity-Gruppe werde man dieses Engagement fortsetzen. "Dieser Zusammenschluss ist der natürliche nächste Schritt für Vade. Wir tun uns mit einem gleichgesinnten europäischen Partner zusammen, der unsere Vision und Kultur teilt."

Mit der Übernahme von Vade setzt Hornetsecurity seine Strategie fort, einerseits seine Produkte weiterzuentwickeln, andererseits international zu expandieren. Dabei kann es auf die Unterstützung der Investoren PSG Equity, TA Associates und Verdane zählen. Vade steht dabei in einer Rehe mit der Übernahme des Backup-Spezialisten Altaro im Jahr 2021, dem Kauf des spanischen Mail-Security-Anbieters Spamina 2019 und dem Kauf der Cloud-E-Mail-Security-Sparte von Avira 2018.

