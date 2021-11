Trotz immer fortschrittlicherer Technologien zur automatischen Filterung von Unternehmens-E-Mails beginnen die meisten Cyberangriffe damit, dass jemand eine bösartige E-Mail öffnet. Also-Reseller können die gleichnamige Lösung von Hoxhunt ab sofort einsetzen, um das Bewusstsein ihrer Kunden und deren Mitarbeiter im Unternehmen für die täglichen Bedrohungen sowie Gefahren von Phishing-Attacken zu schärfen.

Hoxhunt sendet automatisch unterschiedliche potenziell gefährliche E-Mails an die Beschäftigten. Wird etwa der Link in der Mail angeklickt, wird die potenzielle Bedrohung angezeigt sowie Informationen, wie man zukünftig nicht in die Falle tappt. Die Pseudo-Attacken sind personalisiert, so dass sie etwa als E-Mail mit der mutmaßlichen Identität einer weisungsbefugten Person im Posteingang landen und ohne die nötige Vorsicht behandelt werden.

Risiken auf Allzeithoch

Während der Pandemie sind Cyberangriffe auf Unternehmen sprunghaft angestiegen und befinden sich derzeit auf einem Allzeithoch, heißt es weiter vom Distributor. Aus diesem Grund hat Also auf ein schnelles Onboarding von Hoxhunt als wertvolle Ergänzung seines Cybersecurity-Portfolios gedrängt.

"Also verfolgt die "Eat your own dog food"-Strategie, wenn es um neue Produkte geht", sagt Marc Hövelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity DACH bei Also Deutschland. "Wir haben die Enterprise-Suite von Hoxhunt in unserem Unternehmen getestet, und ich muss zugeben: Sogar mich hat es in ein paar Fällen erwischt. Wir kennen daher die Wirksamkeit von Hoxhunt bei der Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins aus erster Hand. Es ist eine innovative, lokalisierte und personalisierte Trainingsplattform."

Die Hoxhunt Plattform ist in maßgeschneiderten Paketen für Unternehmen verfügbar. Weitere Informationen zu den Schulungsmöglichkeiten mit Hoxhunt erhalten Also-Partner per E-Mail unter diesem Link. Hoxhunt bietet zudem eine Demo unter diesem Link in englischer Sprache an.