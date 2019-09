Seit Jahren stemmt sich der Ebensfelder Spezialdistributor Systeam erfolgreich gegen die rückläufige Entwicklung im Druckermarkt. Auch im laufenden Jahr können die Geschäftsführer Michael und Volker Mitlacher ein derzeitiges Umsatzplus in der DACH-Region von gegenwärtig 17 Prozent vermelden. "Da bei uns die zweite Jahreshälfte traditionell etwas schwächer ausfällt, rechnen wir zum Ende des Jahres mit einem Umsatzplus von 14 Prozent", erläutert Volker Mitlacher anlässlich der Hausmesse "Inform" in Hirschaid bei Bamberg. Den erwarteten Umsatz beziffert er auf 354 Millionen Euro.

Zufrieden äußern sich die Systeam-Chefs über die Entwicklung der HP-Distribution. Der Grossist war einer der führenden Distributoren für Samsung-Drucker. Nachdem HP die Samsung-Druckersparte übernommen hatte, war es ein naheliegender Schritt, ein möglichst breites HP-Druckerangebot vertreiben zu können. Bis auf gewisse Ausnahmen im A3-Bereich, die derzeit noch exklusiv über Also vertrieben werden, und im Produktions- sowie Large-Format-Segment kann Systeam nun ein umfangreiches HP-Portfolio als autorisierter Distributor anbieten. Dazu zählen auch die entsprechenden Verbrauchsmaterialien.

Tobias Witt verlässt das Unternehmen

"Zurückhaltend optimistisch" äußert sich Michael Mitlacher zu der künftigen Entwicklung: "Der Markt geht zwar zurück, bricht aber nicht zusammen", meint er. Die Wachstumsmöglichkeiten liegen bei Systeam daher unter anderem bei Dokumentenscannern, Displays und Netzwerk-Produkten. Aus dem 3D-Druckermarkt hat sich Systeam nahezu komplett zurückgezogen. Nachdem Stratasys sowie die Stratasy-Tochter Makerbot sich vom indirekten Vertriebsmodell mehr oder weniger verabschiedet haben, war da auch für einen Distributor keinen Platz mehr.

Lesetipp: Systeam vertreibt endlich auch HP-Drucker

Personell müssen die Systeam-Verantwortlichen auch umbauen: Vertriebs- und Einkaufschef Tobias Witt verlässt nach 23 Jahren die Ebensfelder. Witt geht auf eigenen Wunsch und in "gutem Einvernehmen". Für ihn war die Hausmesse eine gute Gelegenehit, sich von Kollegen, Fachhandelspartnern und Herstellern zu verabschieden. Künftig soll nun Oliver Reiter den Einkauf übernehmen während sich Leander Tischer für den Vertrieb verantwortlich zeichnet.

Festhalten will Systeam an der persönlichen Betreuung, der leistungsfähigen Logistik sowie der guten Verfügbarkeit. Dafür ist man aber auch nicht der günstigste Distributor auf dem Markt. "Qualität hat einen gewissen Preis", meint dazu Volker Mitlacher. Auch eine Hausmesse wird es im kommenden Jahr wieder geben. Mit rund 600 Besuchern und 52 Herstellern verbuchen die Mitlacher-Brüder die Veranstaltung als Erfolg. "Das Prinzip Hausmesse funktioniert nach wie vor für uns und unsere Hersteller", bekräftigt Michael Mitlacher. Der Termin steht bereits fest: Die Inform 2020 wird am 18. September 2020 stattfinden.