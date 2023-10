Die neueste Innovation des US-amerikanischen IT-Konzerns, der HP Envy Move 23,8 Zoll Touchscreen All-in-One-PC, bietet die Möglichkeit, Inhalte von überall in der Wohnung anzuschauen oder zu bearbeiten. Das Gerät ist laut Hersteller derzeit weltweit der einzige mobile All-in-One-PC seiner Art. Er könne praktisch auf Abruf als Arbeitsgerät, Unterhaltungsgerät oder etwa als Trainingsbegleiter für Workouts eingesetzt werden.

Innovatives All-in-One-Design

Die Einzigartigkeit des Envy Move steckt im Design. Ein Handgriff ermöglicht den einfachen Transport zwischen den Räumen, egal ob zum Gamen, Lernen, Arbeiten oder Fernsehen. Dank der selbstaufrichtenden, dauererprobten Standfüße passt er sich problemlos an jede flache Oberfläche an. Der integrierte 83-Wh-Akku reicht für bis zu vier Stunden kabelloses Streaming, bevor das Gerät an das mitgelieferte 90-Watt-Netzteil angeschlossen werden muss. Eine Tasche auf der Rückseite bietet Platz für die Bluetooth-TouchPad-Tastatur.

Technisch ist der Envy Move mit Notebook-CPUs Intel i3-1315U oder i5-1335U und UHD-Grafik ausgestattet sowie mit 8 GB beziehungsweise 16 GB LPDDR5-Speicher erhältlich. Das portable All-in-One-Gerät hat ein IPS-QHD-Display mit 2.560 x 1.440 Pixel für ein erstklassiges Bild aus verschiedenen Blickwinkeln und räumlich anpassungsfähigem Surround-Sound von B&O. Zum "Gamen" empfiehlt HP den Envy Move mit Intel Core i5-Prozessor, 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und 512 GB NVMe-SSD-Speicher.

Hochauflösende Kamera und KI-Unterstützung

Für mehr Qualität bei Videochats sorgt die HP Wide Vision 5-Megapixel-Kamera mit rauschunterdrückendem Dual-Mikrofon. Sie lässt sich manuell ausschalten und schützt so vor allzu neugierigen Besuchern. Ein KI-basierter Bildsignalprozessor schaltet den Bildschirm automatisch in Bereitschaft, wenn man sich vom Gerät entfernt und wieder ein, sobald man zurückkehrt. Intel Unison ist für die einfache Konnektivität mit iOS- oder Android-Geräten verantwortlich, um Dateien, Anrufe und sonstige Benachrichtigungen gemeinsam nutzen zu können. Erinnerungen für Bildschirmzeit sowie der Umgebungslichtsensor für die automatische Helligkeitsanpassung an die Umgebung und die Tageszeit erhöhen den Komfort.

Preise und Verfügbarkeit

Der Envy Move AiO-PC soll voraussichtlich ab Mitte Oktober 2023 ab 1.299 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein. Das Gerät ist EPEAT Gold registriert und Energy Star zertifiziert. Der Stoff für Rückentasche und Lautsprecher besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Für den Displayrahmen, die Tasten, die hintere Abdeckung, das Lautsprechergehäuse und die Tastatur wurde bis zu 56 Prozent recycelter Kunststoff verwendet.