HP muss sich nach einem neuen Deutschlandchef umsehen: Der bisherige General Manager und Managing Director für Deutschland und Österreich, Jan Riecher, steht dem Unternehmen nur noch bis Ende Dezember 2018 zur Verfügung. Sein Weggang erfolge „auf eigenen Wunsch“, wie HP bestätigt.

Eine Entscheidung über die Nachfolge an der HP-Deutschlandspitze ist noch nicht gefallen. Dies soll in den nächsten Wochen erfolgen. Nick Lazaridis, President EMEA Region bei HP würdigt die Verdienste Riechers: „Jan hat mit seinem Team in Deutschland und Österreich in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Neupositionierung am Markt mit einem beachtlichen Wachstum bei Umsatz, Profit und Marktanteilen erreicht“, erklärt er. Dies habe in einem der größten IT Märkte in der Region EMEA entschiedend zur Neupositionierung von HP als Marktführer und wesentlich zu den sehr guten Geschäftsergebnissen der Region beigetragen.

Jan Riecher übernahm Ende 2015 kurz nach der Aufspaltung von HP Inc. und HPE den Chefposten von Jochen Erlach. Davor war er General Manager, EMEA Solutions Business. Er kam 1989 als Produktmanager zu HP. Nach verschiedenen Positionen im Produktmarketing wechselte er 1993 in den Vertrieb. 1999 übernahm er dann Aufgaben in auf EMEA-Ebene.