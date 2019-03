Bei allen Bekenntnissen zur Transformation, beim Auftritt von HP-CEO Dion Weisler vor den Reseller-Partnern beim World Partner Forum Reinvent geht es zunächst eher traditionell zu: In Jeans mit einer auffälligen Gürtelschnalle und Cowboy-Stiefeln würdigt er die Gastgeberstadt, das texanische Houston.

Eine weitere Reminiszenz ist der Verweis auf die berühmte Garage, in der David Packard und William Hewlett in Palo Alto vor 80 Jahren das Unternehmen gründeten. "Wir werden den Erfindergeist am Leben erhalten", verspricht Weisler den weit über tausend Delegierten. Für den HP-Chef ist dies die Grundlage der Fähigkeit zur Transformation. "Die Fähigkeit zur Veränderung entscheidet, ob man zu den Gewinnern oder zu den Verlierern zählt", meint er. HP werde sich weiter verändern, um auch Channel-Partner bei der Transformation unterstützen zu können, verspricht der HP-Chef.

Aus transactional wird contractual

In seiner Keynote bekräftigt Weisler, dass die Zusammenarbeit mit dem Channel für ihn keine Einbahnstraße ist. "Ich bin immer wieder beeindruckt, welchen Einfluss ihr auf uns habt", ruft er der versammelten HP-Händlerschaft zu. Und die Rolle des Channels sei wichtiger als je zuvor.

Konkret heißt das für Weisler, bisher transaktionales Geschäft in As-a-Service-Strukturen zu überführen, sowohl im Druckergeschäft mit Managed Print Services, als auch im PC-Business von Device-as-a-Service-Konzepten. Dabei muss der Schnitt nicht radikal sein, auch Mischformen sind in der HP-Welt möglich, der Konzern nennt dies "transtractional".

HP nutzt die Partnerkonferenz auch, um Innovationen und Produkttrends vorzustellen. So ist man in Houston mit einer neuen VR-Brille am Start, die wesentlich geringeres Gewicht und bessere Bilddarstellung zu weit günstigeren Kosten bieten soll. Zudem werden in Texas Anpassungen im Drucker- und Notebook-Line-up sowie Sicherheitslösungen für Windows-PCs präsentiert.

Über das von HP forcierte 3D-Druck-Geschäft spricht Weisler in seiner Keynote hingegen wenig. Das Business unterscheide sich stark von den üblichen Betätigungsfeldern, meint er auf Nachfrage von ChannelPartner. Auch wenn der Vertrieb von 3D-Druckern noch weitgehend am Channel vorbei geht, verspricht sich der HP-Chef vor allem in Zukunft viel von additiven Fertigungstechnologien, die seiner Meinung nach ganze Industrien transformieren können. Auch wenn man mittlerweile in dem von HP angebotenen Marktsegment "Nummer Eins" sei, gehe es zunächst nicht in erster Linie um Marktanteile. "Man muss die Industrie kennen und die vertikale Märkte verstehen, um erfolgreich zu sein", sagt er.