Die HP Inc. stattet ihr neues Chromebook x360 14c mit Intel Core i5-Prozessoren der 11. Generation und mit bis zu 256 GB PCIe-SSD-Speicher aus. Damit sei die Performance garantiert und mit bis zu 10,5 Stunden Akku-Leistung sowie Wi-Fi 6 bleiben Anwender jederzeit vernetzt, heißt es aus der deutschen Niederlassung. Der integrierte Privacy Camera-Schalter sorgt zudem für Datenschutz, wenn die Webcam nicht benötigt wird.

Das Convertible ist mit einem 14 Zoll FHD-Display mit Corning Gorilla Glass sowie Mikrofonen an drei Seiten ausgestattet. Das Touch-Display ist USI Pen-fähig und die zwei nach oben abstrahlenden Lautsprecher mit Audio by Bang & Olufsen versprechen klangvolle Unterhaltung. So soll Arbeit, Gaming und Streaming Spaß machen.

Leistung und Nachhaltigkeit

Die EPEAT Gold-Zertifizierung bestätigt die Nachhaltigkeit des Chromebook x360 14c, das unter anderem aus zahlreichen recycelten Materialien – wie etwa Ocean Bound Plastic – designt wurde. Nur 17,95 mm dick und rund 1.650 Gramm schwer wird das Chromebook x360 14c zum leichten Arbeitsgerät im Alltag. Das vergrößerte Touchpad und ein Fingerabdruckleser ergänzen die Funktionen der beleuchteten Tastatur.

Die Verknüpfung mit einem Android-Smartphone erfolgt schnell und unkompliziert. Neben dem direkten Zugriff auf freigegebene Inhalte, bietet der Google Play Store beliebte Apps, wie etwa Google Classroom und viele weitere Anwendungen.

Preis und Verfügbarkeit

Das HP Chromebook x360 14c soll in Deutschland ab Ende Juni 2021 ab einer UVP von 649 Euro verfügbar sein.