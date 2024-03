Die HP Ampilfy Partner Conference ist für den IT-Konzern die ideale Möglichkeit, mit seinen besten Partnern intensiven Dialog zu pflegen. Außerdem nutzt HP den festlichen Rahmen, um Partner auszuzeichnen, die im abgelaufenen Jahr durch besonders gute Leistungen aufgefallen sind.

Channel-Chef Hartmut Husemann sprach allen Partnern, nicht nur den Gewinnern der Awards, seinen besonderen Dank aus. "Man muss nicht der Größte mit den meistverkauften Produkten sein", erklärt er. Maßgeblich für die Vergabe der Awards war das Engagement und besondere Leistung des vergangenen Jahres.

Auch Bernhard Fauser, Managing Director Central and Eastern Europe bei HP, ließ es sich nicht nehmen, bei der abschließenden Session mit den deutschen und österreichischen Partnern anwesend zu sein. Er betonte hohen Stellenwert des Dialogs mit den Partnern. Es gehe darum, aufkommende Probleme schnell zu lösen und diese auch gerne rechtzeitig "zu eskalieren".

Notebooksbilliger.de für Nachhaltigkeit geehrt

Die Kategorie "Commercial Channel PS Partner of the Year" konnte MR Datentechnik für sich entscheiden. Das Systemhaus hatte dieses Jahr bereits den HP Customer Service Excellent Award gewonnen. Nun kommt zum 30-jährigen Firmenjubiläum eine weitere Auszeichnung hinzu. Laut HP setzte MR Datentechnik im vergangenen Jahr nicht nur spannende Neukundenprojekte um, sondern überzeugte auch mit seinen Erfolgen im Poly-Segment.

Als langjähriger Partner aus dem Print-Segment hat Kunze & Ritter im vergangenen Jahr das HP Contractual Produktportfolio eingeführt und konnte damit bedeutende Kundenprojekte im Enterprise & Public Sector sowie im Bereich SMBs realisieren. Damit setzte sich das Unternehmen als "Commercial Channel PRINT Partner of the Year" durch.

Als "Multi-Channel Print Partner of the Year" wurde Printus ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte die HP-Juroren mit seinem Konzept aus gedrucktem Katalog und Online-Business sowie einem kontinuierlichen Ausbau seiner Kundebasis.



HP-Channel-Chef Hartmut Husemann bedankt sich bei den HP-Partnern für das Engagement des vergangenen Jahres.

Bernhard Fauser, Managing Director Central and Eastern Europe bei HP, freut sich sichtlich gut gelaunt über die erfolgreiche Partnerkonferenz in Las Vegas.

Ingram-Micro-Deutschlandchef Alexander Maier will die Auszeichnung zum besten HP-Distributor nicht aus der Hand legen.

Der Offenburger Bürospezialist Printus ist „Multi-Channel Print Partner of the Year“.

Kategorie „Multi-Channel PS & Sustainability Partner of the Year“ konnte Notebooksbilliger.de für sich entscheiden. A Commercial PS Channel Partern of the Year.jpg



Für „herausragende Ergebnisse im A3 Umfeld“ wurde Printcom als „A3 Partner of the Year“ geehrt.

Kunze & Ritter konnte bedeutende Kundenprojekte realisieren und ist unter anderem deshalb „Commercial Channel PRINT Partner of the Year“.

Auch österreichische Partner wurden ausgezeichnet: Pit.com wurde „Austria Allround Partner oft he Year“ …

… und ACP TechRent „Austria Supplies Partner oft he Year“.

So sehen glückliche und erfolgreiche HP-Partner aus!

Ingram Micro ist bester HP-Distributor

In der Kategorie "Multi-Channel PS & Sustainability Partner of the Year" konnte sich Notebooksbilliger.de an die Spitze setzen. Der Onliner ist der erste 4-Star Amplify Impact Retail Partner Worldwide hat sich bereits große Nachhaltigkeitsziele für 2024 gesetzt und arbeitet aktuell an seinem fünften Stern.

Das Düsseldorfer Handelshaus Printcom hat in den letzten Jahren das HP-Portfolio kontinuierlich ausgebaut. 2023 wurden laut HP "herausragende Ergebnisse im A3 Umfeld" erzielt. Als logische Konsequenz wird das Unternehmen daher in diesem Jahr als "A3 Partner of the Year" ausgezeichnet.

Ein wesentliches Glied in der Handelskette sind die Distributoren. Das ist HP natürlich auch eine Kategorie wert. Als "Distributor of the Year" wurde in Las Vegas Ingram Micro geehrt. Der Broadliner konnte 2023 insbesondere im Bereich Personal Systems neue Absatzkanäle erschließen.

