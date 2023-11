Mit der weltweiten Zusammenführung aller Partnerprogramme will HP die Partnerbetreuung vereinfachen und weitere Anreize für die Vertriebspartner. Zum 1. November 2023 hat der Konzern daher die Programme angeglichen und unter dem gemeinsamen "Amplify"-Dach konsolidiert.

Mit der Vereinigung der Partnerprogramme, Marken, Lösungen und Services, einschließlich Poly, Teradici und HyperX hat HP einige Neuerungen im Rahmen des Amplify-Programms verkündet. So richtet sich das Unternehmen mit "Amplify Distribution" an die speziellen Bedürfnisse der HP-Grossisten. Dabei sollen die Kernelemente "Fähigkeiten", "Kollaboration" und "Leistung" honoriert werden. Zudem erhofft man sich bei HP eine Reduzierung der Komplexität. "Distributionspartner haben eine zentrale Rolle im Channel-Vertrieb und ihre Aufgaben entwickeln sich laufend weiter, um den wachsenden Anforderungen von Resellern und Kunden gerecht zu werden", erklärt Kobi Elbaz, Senior Vice President & General Manager der Global Channel Organization von HP.

Basierend auf eigene Erfahrungen habe man das Amplify Distribution Programm sehr flexibel gestaltet, um die Einstiegshürde für Distributoren so gering wie möglich zu halten. "Gleichzeitig werden diejenigen belohnt, die ihre Kompetenzen innerhalb des Programms erweitern, um ihre Rentabilität schrittweise zu steigern und ihr Geschäft auszubauen", verspricht der HP-Channel-Chef.

Anreize für Vertriebspartner

Zudem will HP weitere Anreize für die Partner schaffen. Mit "Amplify More für More" honoriert der Konzern Vertriebspartner, die das gesamte Portfolio verkaufen und damit von erweiterten Umsatzmöglichkeiten profitieren. Der neue More for More Ratenmultiplikator wird zusätzlich zu den bestehenden Vorteilen eingeführt. So können sich beispielsweise Power Partner mit Fokus auf Personal Systems weiter qualifizieren, indem sie die Verkäufe von Peripheriegeräten, Poly Headset und Workstation Solutions Produkten steigern.

Zudem will HP den Zugang zu Marketing-Leistungen erleichtern. Hierzu soll im Rahmen von "Amplify Fast Lane" die Erstattung für berechtigte Partner beschleunigt und automatisiert werden. So sollen sich Partner künftig mehr auf die Nachfragegenerierung konzentrieren können, anstatt sich mit komplexen Prozessen auseinandersetzen zu müssen.

Nachhaltigkeitsprogramm erweitert

Ab Mai 2024 werden alle HP Amplify Commercial Partner Zugang zu einem neuen Fokusprogramm haben, das sich an den HP-Wachstumskategorien im Rahmen von "Amplify Growth Path" orientiert. In Kombination mit Tools, Funktionen und Vergütungselementen belohnt Amplify Growth Plays Partner für Investitionen in diese kundenorientierten Wachstumsbereichen mit individuellen Vorteilen. Dazu zählt HP unter anderem Managed Print Services, Lifecycle Services, SMB Video Collaboration Solutions und HP-Software. Nach der Einführung von Amplify Growth Path im nächsten Frühjahr sollen dann die bisherigen Amplify-Spezialisierungen integriert werden.

Mit "Amplify Impact Partner" legt HP schon seit geraumer Zeit besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Nun erweitert der Konzern das Programm auf fünf weitere Länder: Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Finnland. Die teilnehmenden Partner in nunmehr 48 Ländern haben Zugang zu den Nachhaltigkeitsressourcen von HP und können so ihr Engagement in den Bereichen Klimaschutz, Menschenrechte und digitale Chancengleichheit steigern.

Mehr zum Thema:

HP Amplify Partnerkonferenz in Chicago: HP-Chef Lores spricht von "realistischem Optimismus"

450 Partner an vier Tagen: HP nutzt IFA-Umfeld für Partnertreffen

Channel Excellence Awards 2023: HP erobert Spitzenposition bei stationären PCs