Laut der deutschen Hewlett Packard-Niederlassung in Böblingen, beschäftigen sich 74 Prozent der Verbraucher während der Pandemie öfter mit kreativen Aufgaben. Dabei seien rechenintensive Anwendungen wie Live-Blogging oder das Bearbeiten von Fotos oder Videos im Fokus, für die HP einmal mehr die passenden Geräte anbieten möchte. Bei den neuen Envys dabei ist eine 30-tägige Testphase von Adobe Creative Cloud, die Premiere Rush, Premiere Pro und Creative Cloud Photography Plan einschließt.

Neueste Technik und CPUs

Das HP Envy x360 15 ist ein Convertible-Notebook mit Screen im 15-Zoll-Format. Es wiegt 1,8 kg und kommt je nach Variante optional mit 4K-OLED-Display und AMD Ryzen 7 oder Intel Core-Prozessor der 11. Generation. Neben Nvidia MX450-Grafik, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5 sollen auch USB 4-Schnittstellen für schnelle Konnektivität verfügbar sein.

Das HP Envy 17 erfüllt den Wunsch nach einem großen Display, wiegt nur 2,5 Kilo und verfügt in der Maximalausstattung ebenfalls über Intel Core-Prozessoren der 11. Generation, Nvidia MX450-Grafik, einem 4K-UHD-Display sowie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5. Darüber hinaus kann es mit bis zu 1 TB PCIe-SSD- und bis zu 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden.

An Neuheiten bietet das Envy-Notebook eine werkseitige Farbkalibrierung, eine All-in-One-Tastatur für schnelle Tastenkombinationen, ein größeres Touchpad, einen physischen Kameraverschluss, Leistungsoptimierung im Thermal Profile, Optimierung des Displays in HP Display Control, HP QuickDrop zur einfachen Datei-Übertragung von und zu anderen Geräten sowie HP Enhanced Lighting, welches das Display in eine integrierte Selfie-Leuchte für Videocalls verwandelt.

Nachhaltigkeit und Zubehör

Im Sinne einer höheren Nachhaltigkeit im gesamten Portfolio, stellt HP die neuen Envys aus recyceltem Aluminium her. Das Envy 17 besteht darüber hinaus aus recycelten und ozeangebundenen Kunststoffen. Für die Verpackungen wurden statt Einwegkunststoffen nun Holzfasern verwendet, die zu 100 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt wurden.

Die neue HP 930 Creator Wireless Maus passt ideal zur Envy-Reihe, da sie ebenfalls Kreative ansprechen soll. Eine Besonderheit der vielseitigen Maus ermöglicht es Nutzern, die parallel mehrerer Geräte verwenden, Inhalte per Drag & Drop zwischen bis zu drei Devices per Dongle oder Bluetooth zu übertragen.

Die Maus wird über USB-C geladen und hält bis zu 12 Wochen ohne weitere Stromzufuhr durch. Bemerkenswert: Das Aufladen von insgesamt drei Stunden Akkuleistung ist innerhalb von nur einer Minute möglich.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuen Envys sind voraussichtlich ab Ende Mai 2021 verfügbar. Das HP Envy x360 15 soll ab einem UVP von 799 Euro inklusive Steuern in der günstigsten Variante zu haben sein, für das HP Envy 17 werden mindestens 999 Euro fällig. Die HP 930 Creator Wireless Maus ist ab sofort zu einer UVP von 119 Euro erhältlich.