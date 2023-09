Das Hotel Berlin, Berlin am Lützowplatz war vier Tage lang in HP-Farben getaucht. Da das Unternehmen vor allem seine Retail-Partner treffen, sich jedoch nicht auf der IFA selbst den Massen präsentieren wollte, hatte man diese Form der Berlin-Präsenz gewählt.

Der Messe schmeckt das nicht immer, will sie doch möglichst viele zugkräftige Aussteller auf dem Messegelände haben, doch für HP hatte der Auftritt am Lützowplatz große Vorteile: Man konnte sich auf großzügigen 1.000 Quadratmetern ausbreiten, mit Produktausstellung, Catering-Bereich und zahlreichen Meeting-Räumen. "Das alljährliche Treffen zur IFA ist speziell für das Retail-Geschäft ein wichtiger Meilenstein. Die vier Tage haben gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch mit unseren Partnern für die erfolgreiche Implementierung unserer Strategie im Retailmarkt ist", erklärt Adrian Müller Vice President und Managing Director HP Deutschland/Österreich/Schweiz. Mit dem aufwändigen Setup will HP natürlich auch zeigen, wie gut man in diesem Bereich aufgestellt ist.

Großzügige Ausstellungsfläche

Erstmals trafen sich am Montag im Rahmen dieser Veranstaltung auch HP Retail-Partner aus der übergeordneten Region Zentral- und Osteuropa zu einem eintägigen Workshop. Knapp 40 Partnerunternehmen sowie das europäische HP Management unter Leitung von Bernhard Fauser, Managing Director Central and Eastern Europe nutzen die Gelegenheit zum Austausch über die gemeinsamen HP Future Ready Initiativen.



Mit über 2.000 Aussteller soll die IFA 2023 ausverkauft sein.

Bei der teilweise luftigen Standverteilung hätte aber der eine oder andere Aussteller doch noch Platz gefunden.

Auch manche Standgestaltung wirft Fragen auf.

Ein der großen Zugpferde ist weiterhin Samsung mit einem großen Stand im City Cube.

Hier wecken insbesondere die faltbaren Smartphones das Publikumsinteresse.

HP hat sich für einen Auftritt für Partner außerhalb des Messegeländes entschieden. Vertriebschef Hartmut Husemann zeigt die beeindruckende Produktausstellung im Hotel Berlin, Berlin.

Bei AVM steht Glasfaser im Fokus.

TP-Link ist mit einem großen eigenen Stand präsent. Niklas Abels kann dort nicht nur Staubsauger sondern auch brandaktuelle Netzwerktechnik zeigen.

Außerdem gibt es bei TP-Link ganz besonderen Kaffee.

Björn Simski kann die neuesten Motorola-Smartphones auf dem Expert-Stand zeigen.

Für Fachhändler wurde ein eigener Shuttle-Service eingerichtet.

Einige Distributoren haben auch den Weg nach Berlin gefunden: Der fränkische TK-Distributor Brodos ist traditionell dabei.

Auch Hama gehört zu den treuen IFA-Ausstellern.

Im Reseller Park sind auch einige Grossisten vertreten: Torsten Schnutz von UFP zeigt am Stand aktuelle 3D-Drucker von Creality.

Am DexxIT-Stand kann man nicht nur die Vertriebschefinnen Judith Öchsner und Stefanie Gundlach treffen. Hier gibt es auch aktuelle Mini-PCs von ECS Elitegroup zu sehen.

Energielösungen sind auf der IFA 2023 hoch im Kurs. Anker-Pressesprecher Robert Berg demonstriert eine fette Powerstation mit bis zu 26 kWh Kapazität.

Technaxx hat einen Solartisch mit nach Berlin gebracht.

Jackery-Europachef Ricky Ma mit zwei Messeneuheiten aus der ultraportablen und auch der Ein-kWh-Klasse, den Solargeneratoren 1000 Plus und 300 Plus.

Smartphone-Hersteller sind auf der IFA rar: dafür zeigt aber Honor schicke Telefone im Handtaschen-Look.

Geschlossene Gesellschaft bei Sony: Für Endkunden ist dieser Stand nicht konzipiert.

Drohnenspezialist DJI ist ein Publikumsmagnet auf der IFA 2023.

E-Autos könnte man mit den großzügig verbauten Displays auch zum erweiterten Kreis der Consumer Electronic zählen.

Es gibt auch noch Drucker auf der IFA! Der chinesische Hersteller Pantum will den Markteinstieg in Deutschland vorbereiten und ist auf der Suche nach Distributoren.

Auch der Zoll ist in den Messehallen unterwegs.

Ab dem Messesonntag sind dann auch die kleinen Messestände des "Global Market" zugänglich.

Auch 2024 soll es wieder eine IFA geben. Der Staubsauger gibt einen kleinen Vorgeschmack.

Western Digital hat seine Handelspartner zum "Tech Talk" eingeladen. Hier beantwortet das Management die Fragen der Gäste.

Danach ging es dann ein Stockwerk tiefer zur legendären Beach Party des Donnerstagsclubs.

So kamen am Ende über 450 Vertreter von rund einhundert HP Retail-Partnern aus ganz Europa ins Hotel Berlin, Berlin, um sich mit ihren HP-Ansprechpartnern auszutauschen.

Ein besonderer Schwerpunkt war zudem die Online-Vermarktung von Print-Angeboten für Privatkunden sowie das breite Gaming Portfolio mit den Marken Omen und HyperX, das zuletzt auch im Rahmen der Gamescom in Köln vorgestellt wurde. Dafür hatte HP einen großzügigen Showroom aufgebaut, um das aktuelle Produktportfolio des Consumer-Bereichs sowie ein paar Produktneuheiten der kommenden Monate zu zeigen.

Lesen Sie auch:

Kommentar zur CE-Messe in Berlin: Warum sich der IFA-Besuch gelohnt hat

Verbundgruppe setzt auf Family Entertainment: Expert ist auf der IFA ein Publikumsmagnet

Channel Excellence Awards 2023: HP erobert Spitzenposition bei stationären PCs