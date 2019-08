Die Büro-Multifunktionsdrucker von HP erhalten mit der Officejet-Pro-9000-Serie eine Auffrischung. Als erster Vertreter erreicht das Testlabor der HP Officejet Pro 9019, der dank Alu-Optik und kantiger Bauweise ein schickes Äußeres mitbringt. Dazu ist das Gesamtangebot interessant: Denn HP kombiniert das Gerät mit dem herstellereigenen Tinten-Abo Instant Ink, das bei diesem Modell in den ersten 12 Monaten kostenlos ist. Um es zu aktivieren, müssen Sie den Drucker innerhalb von 7 Tagen nach der Installation auf der Instant-Ink-Webseite ( https://instantink.hpconnected.com ) registrieren. Der Tintennachschub kommt automatisch per Post. Da das Abo auf Seitenzählung basiert, klappt die Versorgung jedoch nur, wenn Sie den Multifunktionsdrucker im Netzwerk betreiben und er darüber eine Verbindung ins Internet aufbauen kann.

TEST-FAZIT: HP Officejet Pro 9019

TESTERGEBNIS (NOTEN) HP Officejet Pro 9019 Qualität (40%) 2,20 Geschwindigkeit (20%) 2,95 Handhabung (15%) 3,31 Ausstattung (15%) 2,69 Service (10%) 1,30 Auf-/Abwertung -0,35 (Wi-Fi Direct, Apple Airprint, Google Cloud Print, App, Duplex-Scan, Mopria, Dualband-WLAN) Testnote gut (2,15) Preisurteil preiswert

HP hat den Officejet Pro 9019 konsequent auf Büroaufgaben ausgelegt. Der Multifunktionsdrucker erledigt die gestellten Aufträge flott und in guter Qualität. Für Sonderwünsche wie das Scannen und Drucken von Fotos lässt er sich zwar einsetzen, der Fokus liegt hier jedoch nicht. Dafür stimmen die Seitenpreise. Sie bleiben niedrig - egal, ob Sie zum Tinten-Abo greifen oder selbst Patronen für Ihren Multifunktionsdrucker besorgen. Die Gratis-Tintenversorgung im ersten Jahr über Instant Ink ist gerade für Vieldrucker ein überlegenswertes Angebot.

Für einen Bürogesellen kommt der HP Officejet Pro 9019 edel daher. Das verdankt er der Alu-Optik. PC-WELT honoriert das mit der Auszeichnung "Top Design".



Pro

+ Dual-Scan-Funktion

+ 12 Monate Tinte gratis im Abo

+ edle Alu-Optik

+ kantenfreies Scanglas

Contra

- nur ein Papierfach

- kein echter Ausschalter

Grundsätzlich niedrige Seitenpreise

Auch wenn Sie sich gegen das Tinten-Abo entscheiden, produziert der Officejet Pro niedrige Folgekosten. Auf Basis von XL-Patronen der neuen Serie HP 963 errechnen sich 1,7 Cent für das schwarzweiße Blatt und 6,4 Cent für die Farbseite. Auch der Stromverbrauch bleibt im Test unauffällig. Allerdings trennt der Ausschalter das Gerät nicht komplett vom Stromnetz. Wir messen 0,2 Watt im ausgeschalteten Zustand - ein unnötiger Verbrauch.

Dafür kann sich die Ausstattung des Bürohelfers sehen lassen: Das Schnittstellenspektrum ist mit LAN, WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE und USB 2.0 üppig. Praktisch ist, dass sich der Officejet Pro 9019 sowohl mit dem 2,4- als auch mit dem 5-GHz-Frequenzband verbinden lässt - das ist außergewöhnlich. Neben dem automatischen Duplex-Druck beherrscht das Gerät auch den Dual-Scan. In den automatischen Vorlageneinzug passen bis zu 35 Blatt, in die Papierkassette maximal 250 Blatt. Zur Installation hat HP auf eine beiliegende CD verzichtet. Vielmehr beziehen Sie die Treiber und Zusatzprogramme per Internet über die Webseite 123hp.com. Gut: Registrieren Sie das Gerät beim Hersteller, verlängert sich die Garantie von 12 Monaten auf drei Jahre.

Den Drucker bedienen Sie über das Touchpanel, das sich nach oben zum Betrachter klappen lässt. Dabei gehen die Farben jedoch in Graustufen über, was für eine starke Blickwinkelabhängigkeit des Displays spricht. Außerdem fällt die Anzeige verhältnismäßig klein aus. Dafür reagiert die Oberfläche schnell auf den Fingerdruck und bietet trotz der vielen Funktionen eine übersichtliche Bedienführung. Sie können den Officejet Pro 9019 per "Smart Tasks" an Ihre Bedürfnisse anpassen. Damit lassen sich Befehlsketten wie "Meine Belege drucken und sichern" direkt am Gerät ausführen.

Schneller Druck und starker Tintenauftrag

Der HP Officejet Pro 9019 arbeitet die Druck-, Scan- und Kopieraufträge im Test in der Regel flott ab. Allerdings legt er während des Duplex-Drucks eine spürbare Pause ein. Auch beim Öffnen des Scantreibers ist Geduld gefragt. Ist das Programm gestartet, liegen die Scanzeiten dicht beieinander. Selbst für den Farbscan benötigt der Multifunktionsdrucker im Schnitt nur 9 Sekunden.

Im Tintenauftrag spart das Officejet-Pro-Modell nicht. Das fällt besonders bei gemischten Dokumenten mit Grafiken und Textpassagen auf. Trotzdem bleiben die Buchstaben gut lesbar, die Farben insgesamt leuchtend und in der Gesamtzusammenstellung harmonisch. Der Scanner erzeugt knallige Farben, die Dokumenten zugutekommen, aber bei Fotos etwas übertrieben aussehen. Dazu lässt die Tiefenschärfe sehr schnell nach - zum Nachteil der Detailzeichnung.

AUSSTATTUNG HP Officejet Pro 9019 (Note: 2,69) Anschlüsse USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth LE Extras Dokumenteneinzug, Flachbettscanner, Bildschirm, Duplexdruck, Randlosdruck, Direktdruck Software Iris OCR, HP Photo Creations Treiber Windows 7, 8, 10, Server 2012, 2016, Mac-OS Faxen ohne PC möglich ja

GESCHWINDIGKEIT HP Officejet Pro 9019 (Note: 2,95) Drucken (s/w): 1 Seite Text, Qualitätsmodus / 10 Seiten Text, Normalmodus / Grafik, Normalmodus / Grafik, Qualitätsmodus 0:45 / 0:33 / 0:23 / 0:70 Minuten Drucken (Farbe): 10 Seiten PDF / A4-Foto, Normalmodus / A4-Foto, Fotopapier / randl. Foto (10 x 15 cm) 1:44 / 0:43 / 1:27 / 0:51 Minuten Scannen: Farbe, Text, Vorschau, Graustufen 0:09 / 0:06 / 0:08 / 0:06 Minuten Kopieren (s/w): 5 Seiten, 1 Seite 0:38 / 0:09 Minuten Kopieren (Farbe): 1 Seite 0:15 Minuten

VERBRAUCH HP Officejet Pro 9019 Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,2 / 1,4 / 30,0 Watt Seitenkosten: Schwarzweiß / Farbe 1,7 / 6,4 Cent pro Seite

ALLGEMEINE DATEN HP Officejet Pro 9019 Testkategorie Multifunktionsgeräte Multifunktionsgerät-Hersteller HP Internetadresse von HP www.hp.com/de Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 290 Euro HPs technische Hotline 01805/652180 Garantie des Herstellers 36 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN HP Officejet Pro 9019 Drucktechnik / Anzahl der Druckfarben / Anzahl der Patronen Tintenstrahl / 4 / 4 Treiberversion: Drucker / Scanner 29.117.02.7675 / 50.0.4715.0