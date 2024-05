Mieten statt kaufen - dieses Prinzip gewinnt auch bei PC-Hardware und Zubehör an Bedeutung. Eine Kooperation zwischen HP und Miete24 macht es nun möglich, dass HP-Partner ihren Kunden nun Produkte rund um den PC-Arbeitsplatz als Mietmodell anbieten können.

Für Miete24-Chef Heino Deubner ist die ein weiterer Baustein in der Ausweitung des von ihm initiierten Geschäftsmodells: "Die Zusammenarbeit mit HP, einem der weltweit führenden Technologieunternehmen, unterstreicht unsere Strategie, ITK-Resellern zu ermöglichen, ihre Dienstleistungsangebote ohne finanzielle Hürden um Hardware zu erweitern und ein lukratives Zusatzgeschäft zu erlangen", freut sich Deubner.

So einfach wie Online-Shopping

Im Rahmen der Partnerschaft haben HP-Partner in Deutschland ab sofort die Möglichkeit, Notebooks, PCs, Monitore, Headsets und Video-Konferenzsysteme über Miete24 in einem extra eingerichteten Partnerbereich zu mieten. In der Hardware sind relevante HP Carepacks und Dienstleistungen direkt integriert.

Laut Deubner ist die Bereitstellung "so einfach wie Online-Shopping". Die HP-Partner können so die Hardware direkt auf monatlicher Basie beziehen, sie dann mit in ihre Managed Services integrieren oder eigene DaaS / WaaS Angebote schnüren und monatlich gegenüber dem Kunden abrechnen.

Hardware-Umsätze behalten

Manche Partner scheuen jedoch Mietmodelle, da sie bei Herstellern wie HP vom Umsatz abhängige Partnerstufen und Bonifizierungen bekommen. Auch dafür hat Deubner mit Miete24 eine Lösung: Das Programm enthält als Zusatzoption eine "Sale & Lease back"-Variante, so dass HP-Partner bestehende Beschaffungsprozesse und Hardware-Umsätze beibehalten können. In diesem Fall kauft Miete24 die Hardware vom HP-Partner, die dann wiederum an den Endkunden vermietet wird.

Das Angebot beschränkt sich derzeit laut Heino Deubner auf den deutschen Markt. Andere Länder habe man bisher mit HP "nicht thematisiert". HP hatte zudem auf der diesjährigen Partnerkonferenz Amplify in Las Vegas angekündigt, ein As-a-Service -Programm für Meeting-Räume auflegen zu wollen. "Wir haben auch die Poly-Produkte auf unserer Plattform zur Miete, es gibt also praktisch schon ein Mietprogramm für den Channel in Deutschland", meint der Miete24-Chef augenzwinkernd.

