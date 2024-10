Auf einen Blick Pro Großes 16-Zoll-Display im 16:10-Format Sehr große Tastatur mit Ziffernblock Lange Akkulaufzeit Großer Formfaktor für bequeme Bedienung Sehr leicht und schlank für seine Größe Kontra Die nach unten abstrahlenden Lautsprecher verlieren etwas an Klarheit Die Displayqualität ist gut, aber nicht überragend Die Leistung der diskreten Nvidia MX570 A GPU ist im Vergleich zu anderen diskreten GPUs für Spiele nicht besonders gut

Mit seiner geräumigen Tastatur und dem großen 16-Zoll-Display macht der HP Pavilion Laptop 16 alle allgemeinen Computeraufgaben einfach – vom Filme streamen über das Surfen und Social Media bis hin zu Office-Anwendungen. Nichts (außer das Spielen leistungshungriger Games) macht dem Notebook große Probleme. Die Akkulaufzeit reichte zudem aus, um mich in meinem Test durch den ganzen Tag zu bringen. Wie der Pavilion Laptopn 16 in allen anderen Bereichen abschneidet, lesen Sie in diesem Test.

Spezifikationen

Auf der Website von HP können Sie Ihren HP Pavilion Laptop 16 mit verschiedenen Intel Core Ultra Prozessoren bis hin zum leistungsstärksten Core Ultra 7 155U konfigurieren. Wenn Sie sich für die Option ohne Upgrades entscheiden, wird die Grafik Ihres Laptops durch den integrierten Grafikchip des Prozessors wiedergegeben, der für leichte Aufgaben geeignet ist. Unterstützt wird die Konfiguration durch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Das Modell, das ich getestet habe, verfügte jedoch über einen diskreten Grafikprozessor in Form einer Nvidia GeForce MX570 A und 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Dieses RAM-Upgrade ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Hier ist der Laptop nur mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher erhältlich. Zu den weiteren Spezifikationen meines Testgeräts gehören:

CPU: Intel Core Ultra 7 155U

Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 / 4800 MHz

Grafik: Nvidia GeForce MX570 A

Bildschirm: 16 Zoll, WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel), IPS-LCD, entspiegelt, 16:10 Seitenverhältnis, 300 Nits Spitzenhelligkeit

Speicher: 512 GB PCIe Gen 4 NVMe SSD

Konnektivität: 2 x USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 3,5-Millimeter-Kombibuchse

Netzwerke: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Akku-Kapazität: 59 Wh

Abmessungen: 35,77 x 25,48 x 1,86 cm

Gewicht: 1,77 kg

Kosten: Startpreis 755 Euro (999 Euro wie getestet, jedoch mit 16 GB RAM)

Betrachtet man die Modelle der Konkurrenz, so kostet der Pavilion Laptop 16 mehr als des Acer Aspire 3 (ab 600 Euro). Das Pavilion 16 hat jedoch eine bessere Grafikleistung. Im Vergleich zum Dell Inspiron 16 2-in-1 (Startpreis 1.249 Euro) ist der Pavilion Laptop 16 die günstigere Option, obwohl die beiden ähnliche Benchmark-Leistungen aufweisen. Der Dell ist ein vielseitigeres Gerät für die Verwendung in verschiedenen Modi, während das große Display des Pavilion für ein entspannteres Seherlebnis sorgt.

Design und Verarbeitung

Das Design des HP Pavilion profitiert von seiner Bezeichnung als Allrounder. Als Allrounder in HPs Produktpalette muss es für eine Vielzahl von Dingen nützlich sein – von Entertainment über leichte Büroarbeit bis hin zu Gaming. Dieses Gleichgewicht wurde größtenteils erreicht.

Zunächst einmal ist der HP-Laptop schlank wie ein Ultrabook und hat ein niedriges Profil, so dass Sie ihn überall hin mitnehmen können. Wenn Sie ihn in einen Rucksack packen und zur Arbeit, zur Uni oder in die Bibliothek mitnehmen, ist das dank des weniger als zwei Zentimeter dünnen Gehäuses und eines Gewichts von 1,77 Kilogramm ein Kinderspiel. Auch das 100-Watt-Ladegerät ist klein, kompakt und ideal für den Transport.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen fühlt sich der HP Pavilion 16 jedoch alles andere als beengt an. Dieses Gleichgewicht zwischen kompakten Abmessungen und viel Platz auf der Tastatur schafft ein entspanntes Benutzererlebnis.

Der HP Pavilion Laptop 16 zeichnet sich durch ein großes Display und eine Tastatur in voller Größe aus, wie man sie von einem Gaming-Laptop kennt. Er ist dennoch so portabel wie ein Ultrabook.

Auch die übrigen Design-Merkmale fühlen sich einladend an. Das Display ist so groß, dass Sie sich nicht anstrengen müssen, um Details in Bildern und Filmen zu erkennen – selbst aus zwei Armlängen Entfernung. Und auch das Tippen auf der Tastatur fühlt sich entspannt an.

Diese Punkte machen den Pavilion Laptop 16 ideal für die Freizeit, wenn Sie ihn vor dem Schlafengehen auf den Schoß legen, um einen Film zu schauen oder um durch Social-Media-Kanäle zu scrollen. Er erweist sich außerdem als nützlich für Tabellenkalkulation und zum Schreiben langer Texte.

Der Pavilion Laptop 16 fühlt sich außerdem sehr robust an. Die Scharniere sind starr und der Deckel biegt sich nicht, es sei denn, Sie üben ernsthaften Druck aus. Beides vermittelt die Zuversicht, dass das Pavilion im täglichen Gebrauch nicht kaputt gehen wird.

Tastatur und Trackpad

Die Tastatur ist nicht nur sehr groß, sondern bietet auch viele nützliche Tasten. Sie werden immer noch die vertrauten Favoriten wie die Fn-Tasten und die linken und rechten Umschalttasten finden, aber Sie erhalten auch einen Nummernblock in voller Größe und dedizierte Tasten für Home, Ende, Pg Up und Pg Down.

Da es sich um dedizierte Tasten handelt, müssen Sie sich nicht merken, welche Tasten diese Sekundärfunktionen haben. Außerdem gibt es eine Windows Copilot+-Taste in der Nähe der rechten Alt-Taste.

Die Tasten fühlen sich fester an als bei manchen anderen Laptops. Das führe ich auf den langen vertikalen Hubweg und den federnden Rückstoß zurück. Positiv ist, dass die Tasten sehr stabil sind – sie wackeln nicht und neigen sich nicht zur Seite, wenn Sie die Taste nach unten drücken. Auf diese Weise können Sie sehr präzise tippen. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten ist hell und nachts gut sichtbar.

Auch das Touchpad fühlt sich solide an. Seine moderate Größe bedeutet außerdem, dass Sie auf beiden Seiten genügend Platz haben, um Ihre Handgelenke abzulegen.

Konnektivität und Webcam

Das Notebook verfügt über zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, an die ich meine externe Maus und Tastatur sowie meine externe SSD ohne Probleme anschließen konnte. Damit blieb mir ein USB-A-Anschluss als “freier Anschluss” für USB-Sticks. Die beiden USB-C-Anschlüsse sind recht nützlich, da sie DisplayPort 1.4 und PowerDelivery unterstützen. Das bedeutet, dass Sie hier zusätzliche Bildschirme anschließen oder das Notebook aufladen können. Der Pavilion Laptop 16 verfügt außerdem über einen HDMI 2.1-Anschluss und einen 3,5-Millimeter-Audioanschluss.

Die Anschlüsse liegen recht eng beeinander. Das scheint dem Design des Laptops geschuldet zu sein. Die Breite des Laptops verjüngt sich von der dünnsten Stelle an der Vorderseite zur dicksten an der Rückseite. Dennoch sind sie gut angeordnet, was mir geholfen hat, auf dem Schreibtisch Platz für meine Komponenten zu schaffen.

Dank der Wi-Fi-6E-Konnektivität hatte mein Pavilion Laptop 16 eine schnelle Verbindung zum Herunterladen großer Dateien, die ich für den Benchmark benötigt habe. Mein Testmodell verfügte auch über Bluetooth 5.3, mit dem ich Musik vom Laptop auf meinen tragbaren Lautsprecher übertragen konnte.

Diese Verbindung war schnell genug, um Bilder in Live-Chats über die 1080p-Infrarot-Kamera des Notebooks weitgehend verzögerungsfrei zu übertragen. Das Bild hatte eine natürliche Lichtbalance und die Dual-Array-Mikrofone, die eine Rauschunterdrückung beinhalten, leisteten gute Arbeit. Meine Stimme klang klar und war gut zu verstehen.

Display und Audio

Der Pavilion Laptop 16 wird mit einem 16-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln in IPS-Qualität geliefert. Das Panel hat eine 65-prozentige RGB-Farbdarstellung und eine Spitzenhelligkeit von 300 Nits. Die Darstellung ist gut, aber nicht überragend. Ich habe bei OLED-Panels schon eine viel stärkere Farbsättigung und einen höheren Kontrast gesehen.

Ich war zwar nie von der Darstellung begeistert, aber auch nicht unzufrieden. Es gab es keine Verzögerung bei der Wiedergabe von Medien, Videos waren flüssig und flimmerfrei. Die Anti-Glare-Funktionalität reduzierte zudem die Reflexionen auf dem Bildschirm auf ein Minimum.

Das Beste am Display war für mich seine enorme Größe. Es hat ein Seitenverhältnis von 16:10, ist also viel größer als die 16:9-Panels älterer Pavilion-Modelle. Der einzige Nachteil dieser zusätzlichen Höhe ist, dass das Gehäuse damit ebenfalls recht groß wird. Folglich benötigen Sie viel Platz auf Ihrem Schreibtisch, um den 35,77 x 25,48 Zentimeter großen Laptop unterzubringen.

An der Unterseite des Gehäuses befinden sich zwei Lautsprecher. Sie unterstützen DTS:X Ultra, was dem Sound eine kinoreife Qualität verleiht. Da sie jedoch nach unten abstrahlen, gehen bei der Übertragung einige Details verloren. Wenn das ein Problem für Sie ist, können Sie ein gutes Paar externe Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.