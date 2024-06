Nachdem die bekannten Marken Plantronics und Polycom zu Poly konsolidiert sowie zu einer Tochtergesellschaft und HP-Marke wurden, konnte der US-Konzern seine Ambitionen im Markt von Videokonferenz- und Kollaborationssystemen steigern. Nach dem Corona-Boom führt nun der Trend zum "Neuen Arbeiten" in einer hybriden Arbeitswelt zu weiteren positiven Prognosen der Marktforscher für Konferenzraumlösungen.

Intelligente Lösungen für flexible Räume

Das von HP mitentwickelte Poly Studio Base Kit G9 Plus für Microsoft Teams Rooms ist eine Raumlösung, die den neuen HP Mini IP PC G9 und den Poly TC10 Controller umfasst. Dabei wird der Controller über Power-over-Ethernet (PoE) direkt an den PC angeschlossen. Für größere Räume bis zum Sitzungssaal können weitere Controller hinzugefügt werden. Das Basis-Kit wird entsprechend der Anforderungen des jeweiligen Raums mit kompatiblen Poly-Kameras und anderen Peripheriegeräten kombiniert.

Damit Meeting-Teilnehmer immer optimal gesehen und gehört werden können, werden störende Hintergrundgeräusche vom Studio Base Kit unmittelbar eliminiert. Auch ausgewählte Poly-Modelle, wie die Poly Studio V52 Videoleiste, können an den HP Mini IP PC angeschlossen werden. Dadurch sind KI-basierte Audio- und Videokonferenz-Features wie Poly DirectorAI Perimeter, NoiseBlockAI und Sound Reflection Reduction für professionelle Besprechungen nutzbar.

Studio G62 und neue Software

Das modulare Videokonferenzsystem Poly Studio G62 wirbt mit Flexibilität und hochwertiger Video- und Audio-Qualität für große Räumlichkeiten. Es lässt sich mit verschiedenen Peripheriegeräten wie Kameras, Mikrofonen und Controllern verbinden und stellt so eine ideale Lösung für Sitzungssäle, Klassenzimmer oder andere veränderbare Räumlichkeiten dar. Derzeit mit Microsoft Teams zertifiziert, sind weitere Zertifizierungen, wie Zoom oder Tencent für das Poly Studio G62 geplant. Es besteht übrigens aus 80 Prozent recyceltem Kunststoff, 20 Prozent recyceltem Metall und bietet diverse Montageoptionen.

Mit dem frisch überarbeiteten Poly Video OS 4.3 können Poly TC8 oder TC10 auch als Raum-Controller eingesetzt werden. In Kombination mit den Poly Studio X-Videoleisten, dem Poly Studio G62 oder dem G7500 Videokonferenzsystem lassen sich nun über ein einziges Gerät Videoanrufe oder zusätzliche Raumkomponenten wie Beleuchtung und Displays regeln. Die webbasierte Software verspricht durch die konfigurierbare Steuerung mehr Flexibilität und Bedienkomfort.

Poly Lens, ein Cloud-Service für die Poly-Geräteverwaltung und -steuerung von Poly, unterstützt auch das Poly Studio G62 und das Poly Studio Base Kit G9 Plus. So können IT-Teams Poly-Geräte über ein Dashboard per Fernzugriff verwalten. Darüber hinaus hat Poly Lens jetzt das Zoom Device Management (ZDM) integriert, das einen detaillierten Raumstatus liefert sowie Effizienz, Einsicht und Fehlerbehebung von Zoom-Räumen verbessern kann.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Preise werden laut HP zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Die neuen Poly-Produkte und Dienste sollen voraussichtlich ab dem Spätsommer 2024 verfügbar sein.