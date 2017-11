Am 1. November 2017 begann die Integration des Druckerteams von Samsung in die globalen und lokalen HP-Strukturen - so auch in der deutschen Niederlassung in Böblingen. Dort hat Jan Riecher, Geschäftsführer von HP Deutschland und Österreich, im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung, die neuen Mitarbeiter begrüßt.

"Nun beginnt die eigentliche Arbeit der Integration. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir eine Vielzahl von Gesprächen führen - mit Distributoren, Partnern und Kunden und natürlich auch mit den Mitarbeitern. Die Erwartungen von allen Seiten sind hoch. Die Entscheidung für die Übernahme ist von Partnern und Kunden bisher sehr positiv aufgenommen worden. Diesen Vertrauensvorschuss gilt es zu rechtfertigen."

Lesetipp: HP kauft Samsung-Druckersparte

Die Vorbereitungen auf den offiziellen Start der Integration haben innerhalb der HP-Organisation bereits vor vielen Monaten begonnen. Der dabei entwickelte Integrationsplan soll nun schrittweise abgearbeitet werden. Hierzu gibt auch Riecher die Richtung klar vor: "Wir haben ein klares Ziel: Das Marktwachstum bei Drucklösungen für Privat- und Geschäftskunden mit Leben zu erfüllen."

Und auch der HP-CEO Dion Weisler hat sich zu Wort gemeldet: "Mit großer Begeisterung bringen wir die besten und klügsten Talente der Industrie zusammen, um eine Renaissance des Druckens einzuläuten- Gemeinsam können wir auf Erfahrung aus über 30 Jahren als führende Anbieter im Druckergeschäft zurückgreifen. Mit diesem Schritt beschleunigen wir unsere Geschäftsstrategie, neue Marktchancen zu erschließen und versorgen gleichzeitig unsere Kunden und Partner mit einmaligen und höchst innovativen Drucklösungen."

Lesetip: Schwierige Phase für Samsung-Druckersparte

HPs Konzernleitung glaubt, im A3-Druckerbereich noch wachsen zu können - vornehmlich im Unternehmensumfeld. Durch den Zusammenschluss mit Samsungs Druckersparte erhoft sich der US-Konzern, Teile des 55 Milliarden Dollar schwere Kopierersegments zu erschließen. Im A4-Laserdruckmarkt sieht sich HP bereits gut aufgestellt.

Samsung bringt geistiges Eigentum in Form von mehr als 6.500 Druck-Patenten mit sowie eine Belegschaft aus beinahe 1.300 Forschern und Ingenieuren mit Kompetenz in Lasertechnologie, Abbildungselektronik, Verbrauchsmaterialien und Zubehör mit zu HP.

Mit Samsungs Druckersparte an Bord betrachtet sich HP als der Marktführer im Segment der A3-Multifunktionsgeräte.