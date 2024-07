Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

HP ist ein Hersteller, den man zunächst vor allem mit Druckern, PCs oder Notebooks in Verbindung bringt. Das Unternehmen hat aber auch ein breites Angebot an Displays im Portfolio. Bei den Händlern kommt dieses Angebot offensichtlich gut an. So konnte sich HP vor Samsung und Lenovo durchsetzen.

Mit Samsung kommt immerhin ein ausgewiesener Monitorspezialist mit eigener Panelproduktion auf den zweiten Platz. Danach folgen mit Lenovo, Dell und Acer wieder breiter aufgestellte IT-Hersteller. Weitere Display-Spezialisten wie Eizo, AOC und BenQ ordnen sich im Mittelfeld ein. Der Vorjahressieger Fujitsu hat es nicht mehr ins Ranking geschafft. Mit dem verkündeten Client-Ausstieg hat der japanische Hersteller hierzulande Ende April 2024 damit auch den Vertrieb der Monitore eingestellt.

