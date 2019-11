Der Hersteller Hewlett-Packard hat für diverse SSDs für seine Geschäftskunden ein Notfall-Firmware-Upgrade bereitgestellt. Die betroffenen HPE-SAS-SSDs haben einen Fehler, der fatale Folgen hat. Laut diesem Support-Beitrag von Hewlett-Packard Enterprise kann es nach exakt 32.768 Betriebsstunden zu einem Ausfall der SSDs kommen. Dieser ist dann auch mit einem Datenverlust verbunden.

Dementsprechend werden die Besitzer dieser SSDs dazu aufgefordert, die kritischen Firmware-Upgrades zu installieren, noch ehe die Betriebsdauer von 3 Jahren, 270 Tagen und 8 Stunden erreicht wird, was den 32.768 Stunden entspricht. Wird die neue Firmware nicht installiert, dann versagen die Laufwerke nach Ablauf der 32.768 Betriebsstunden. In der Regel werden solche SAS-SSDs in größeren Mengen zeitgleich in einem Unternehmen in Betrieb genommen. In solchen Fällen droht also der zeitgleiche Ausfall aller Laufwerke.



"Bei einer Missachtung dieser Mitteilung und der empfohlenen Lösung, akzeptiert der Kunde das Risiko, dass in Zukunft Fehler auftreten könnten", erklärt Hewlett-Packard Enterprise. Die Hersteller der SSDs seien über den Firmware-Defekt in bestimmten SAS-SSD-Modellen informiert worden.

Es bleibt aber ein wichtiges Problem: Derzeit bietet Hewlett-Packard Enterprise das Firmware-Update noch nicht für alle betroffenen SAS-SSD-Modelle an. Einige Updates sollen erst in der zweiten Dezember-Woche erscheinen, also in der Woche vom 9. Dezember 2019. Die Besitzer dieser SAS-SSDs sollten also besonders vorsichtig sein und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sich vor drohenden Datenverlust zu schützen. Insgesamt sind 20 SSD-Modelle betroffen und für acht Modelle ist bereits das Firmware-Upgrade verfügbar.



Hier die Liste der SAS-SSDs, für die ein Firmware-Upgrade bereits erhältlich oder zumindest angekündigt ist: