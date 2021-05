Die HP Inc. stellt die Neuzugänge ZBook Studio G8, ZBook Fury G8 und das ZBook Power G8 für Kreativ-Profis und Poweruser vor. Sie arbeiten allesamt mit Intel CPUs der 11. Generation. Mit ihrer Leistung, Zuverlässigkeit, Erweiterbarkeit und Vielfältigkeit könne die Klientel störungsfrei und ohne Abstriche an allen möglichen Orten arbeiten, verspricht der Hersteller.

Da viele Unternehmen von traditionellen Arbeitsmodellen zu hybriden Ansätzen wechseln, brauchen kreative Profis auch zu Hause oder unterwegs technische Lösungen mit ausreichend Leistung. Über die HP ZCentral Remote Boost-Software können sie zudem per Remote-Zugang auf die Workstation sowie auf Workflows zuzugreifen und so die Produktivität aufrechterhalten.

Nachhaltigkeit für eine bessere Zukunft

Speziell Künstler, Designer und Ingenieure, die an anspruchsvollen Projekten arbeiten, können so von überall auf Ressourcen, Rechenleistung und Infrastruktur des Büros oder Produktionsstudios zugreifen. Die Projektdaten werden dabei laut HP jederzeit geschützt. Gleichzeitig sorgt die HP Security Suite für die Sicherheit der Anwenderdaten und informiert etwa die IT-Abteilung, wenn jemand versucht, die Abdeckung des Notebooks zu entfernen.

Auch bei der Z-Serie setzt der US-Hersteller bei der Produktion auf erneuerbare Energien und nachhaltigen Komponenten wie etwa „Ocean-Bound-Plastic“ oder recycelten Materialien. Die Z by HP-Produkte unterliegen zudem den Richtlinien der GreenScreen for Safer Chemicals-Methodik bezüglich der eingesetzten Materialien.

Desktop Power im Notebook-Kleid

Das HP ZBook Studio setzt den Schwerpunkt auf kreative Anwender, die mobil produktiv sein müssen. Besonderheiten sind, neben den neuen CPUs, die HP DreamColor-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Milliarde Bildschirmfarben, 100 Prozent DCI-P3 Farbraum und konsistenter Farbtreue mit Pantone-Validierung.

Ausgestattet mit HP Sound Calibration bietet das ZBook Studio beste Audiokommunikation und unterdrückt dabei automatisch Nebengeräusche. Um schnelle Animationen in Echtzeit zu rendern oder zu visualisieren, bietet HP dedizierte Grafiklösungen von Nvidia als Option an. Selbst an Gamer hat HP gedacht, eine Business-RGB-Tastatur verbaut und die Personalisierung über den OMEN Hub ermöglicht.

Das HP ZBook Fury bietet Leistung auf Desktop-Niveau, verpackt im schlanken Design. Neben den Features der Studio-Version kommen beim Fury noch die Tile-Geräteortung und optional der Bildschirmschutz HP Sure View Reflect hinzu. Das edel wirkende Aluminium-Gehäuse ist nach Military Standard getestet und die Erweiterungsmöglichkeiten sowie die Anschlussvielfalt inklusive Thunderbolt 4 ermöglichen problemlos Multi-App-Workflows.

Im Inneren des Fury wirken die neuen Intel Core i9- oder Xeon-Prozessoren mit bis zu 128 GB der mit 3.200 MHz getakteten Speichermodule. Die Nvidia RTX A5000 Laptop-Grafik und Bang & Olufsen-Sound runden das Gesamtbild ab und machen Desktop-Leistung mobil.

ZBook Power - speziell für Unternehmen

Mit dem HP ZBook Power haben Kunden die Möglichkeit auf professionelle Services mit IT-Security, Wartungsfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf Enterprise-Niveau aufzurüsten. Mithilfe umfangreicher ISV-Zertifizierungen, der HP Security Suite und der Tile-Geräteortung können Unternehmen ihre Mitarbeiter und deren Arbeitsgerät noch besser schützen.

HP verspricht Langlebigkeit in Premium-Qualität und mit dem stylischen Aluminium-Gehäuse macht das Z-Book Power G8 im Büro wie auch unterwegs oder zu Hause etwas her. Bis zu 64 GB RAM, RTX A2000 Grafik und der schnelle PCIe 4-Bus, sollten selbst für intensive Workflows und andere mobile Anforderungen ausreichen.

Die neuen Modelle der HP ZBook-Serie sollen voraussichtlich ab August 2021 in zahlreichen CPU-, Grafik- und Speicherkonfigurationen erhältlich sein.