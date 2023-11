HP erweitert seine Workstation-Palette mit einem neuen Modell, das als CPU einen Threadripper Pro 7000 WX von AMD mit bis zu 96 Kernen verwendet. Die HP Z6 G5 A bietet außerdem genug Platz, um bis zu drei Nvidia-RTX-6000-Ada-Grafikkarten oder AMD-Radeon-GPUs zu verbauen. Außerdem kann sie bis zu acht RAM-Riegel mit je bis zu 128 GByte aufnehmen. In der Spitze lässt sie sich also mit rund 1 TByte Arbeitsspeicher betreiben.

Für professionelle Anwendungen

Die HP Z6 G5 A richtet sich an professionelle Anwender in zum Beispiel den Bereichen virtuelle Produktion, 3D-Rendering, Data Science, KI und Machine Learning. Als Betriebssysteme bietet HP neben Windows 11 Pro auch Ubuntu 22.04 LTS oder Red Hat Enterprise Linux an.

Die Basis des internen Speichers sind zwei 3,5-Zoll-HDDs mit einer Größe zwischen 1 und 12 TByte. Dazu kommen vier Hot-Swap-fähige Speicherplätze für schnelle SSDs und M.2-SSDs, die jeweils bis zu 4 TByte Daten groß sein können, sowie PCIe-Steckplätze für zusätzliche Erweiterungskarten. Ebenso standardmäßig enthalten sind ein DVD-Laufwerk und ein SD-Karten-Leser.

Das Gehäuse hat HP nach eigenen Angaben neu gestaltet, um den Luftstrom zu optimieren. Laut Hersteller bleibt die Workstation so auch bei Höchstleistung kühl. Eine intelligente Steuerung soll die Lüftergeschwindigkeiten mithilfe von mehr als 20 Temperatursensoren anpassen, um für einen leisen Betrieb zu sorgen. Der Hersteller hat die neue HP Z6 G5 A rund 360.000 Stunden lang Tests unterzogen und dabei auch nach MIL-STD-Standards geprüft.

Die HP Z6 G5 A ist voraussichtlich ab Dezember dieses Jahres erhältlich, teilte HP mit. Die Preise sind abhängig von der gewählten Ausstattung.