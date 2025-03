Die Partnerkonferenz "Amplify" ist für HP die zentrale Veranstaltung für die HP-Partner weltweit. Gut 1.500 von ihnen sind dieses Jahr nach Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gereist, um sich aus erster Hand über die Leistungen des Partnerprogramms zu informieren und unter den ersten zu sein, die einen Blick auf die kommenden Produkte werfen dürfen.

Zur HP-Strategie gehörtes dabei, dass die Partner ein möglichst breites Portfolio der HP-Produkte anbieten. So erhoffen sich die Verantwortlichen beispielsweise, dass noch mehr Partner die Collaborations-Lösungen von Poly vertreiben. Dies soll nun mit besonderen Anreizen gefördert werden.

"Superpower Booster", nennt Kobi Elbaz, Senior Vice President und General Manager of Global Revenue Operations bei HP, die Kompensationen, die man für diejenigen Partner gewähren will, die die gesamte HP-Produktpalette verkaufen. Die Einführung für Commercial-Partner soll bereits in wenigen Wochen erfolgen. B2C-Partner sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

KI-Master-Class für Führungskräfte

Bereits im vergangenen Jahr bei der Partnerkonferenz in Las Vegas wurde die Agenda durch Themen rund um Künstliche Intelligenz dominiert. Anstelle der eher abstrakten KI-Szenarien der Vergangenheit soll nun der praktische Nutzen für Anwender, im HP-Jargon "Personas" genannt, treten. "Wir haben KI zum Mainstream gemacht", bekräftigt HP-CEO Enrique Lores. Man werde 2025 eine besondere Dynamik erleben. Lores rechnet damit, dass in vertikalen Märkten mit spezialisierten Anwendungen besonders KI-Projekte schnell umgesetzt werden. Zudem setzt HP auf die sich ergebenden Marktchancen, weil viele KI-Funktionen nicht mehr in der Cloud, sondern auf den lokalen Clients laufen werden.

Eine positive Bilanz zieht das Unternehmen aus den KI-Schulungsprogramm "Master Class", das bereits vergangenes Jahr in Las Vegas vorgestellt wurde. Rund 16.000 Schulungen wurden bereits absolviert. Mitarbeiter jedes vierten Partnerunternehmens haben bereits teilgenommen. Um die das Verständnis für die KI-Lösungen zu fördern und den Vertreib zu stärken, sollen nun auch Führungskräfte ein maßgeschneidertes Schulungsangebot im Rahmen der Master-Class-Schulungen bekommen.

