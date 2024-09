Die IFA in Berlin ist für HP eine wichtige Kontaktplattform zu den Resellern des Consumer-Channels. Allerdings verzichtet der Konzern auf eine Präsenz auf dem Messegelände unter dem Funkturm. Seit mehreren Jahren logiert man im Hotel Berlin, Berlin am Lützowplatz.

Da es dem Unternehmen mehr um die Treffen mit den Handelspartnern und weniger um eine Messepräsenz für die Endkunden geht, hat man sich für diese Variante entschieden. Im Hotel findet sich genug Platz für einen großen Ausstellungsbereich und Meeting-Raume für die zahlreichen Gespräche. "Wir erwarten rund 190 Personen von diversen Partnern", berichtet Harmut Husemann, Director Commercial & Consumer Channel bei HP.

Positives Druckergeschäft

Husemann zeigt sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung: "Das Q3 ist ordentlich gelaufen", erklärt der HP-Channel-Chef. Insbesondere den durch Störungen der Lieferketten der letzten Jahre geprägten Druckermarkt sieht Husemann HP "sehr positiv".

Allerdings verzeichnet HP im SMB-Markt noch eine deutliche Kaufzurückhaltung: "Investitionen pausieren immer noch", beklagt Husemann. Nun gehe das darum, "die Investitionsbremse clever zusammen mit den Partnern zu lösen". Dies könne unter anderem durch Tausch- und Trade-In-Programme und durch finanzielle Anreize bewerkstelligt werden. Allerdings muss der Kunde die Kaufanreize in Anspruch nehmen. "Es bringt nichts, wenn die Produkte beim Partner stehen und nicht durchverkauft werden", weiß Husemann.



Bundeskanzler Olaf Scholz besucht den Samsung-Stand, wo er von Jong-Hee Han (stellvertretender Vorsitzender, CEO und Leiter der Device eXperience Division von Samsung Electronics) einen smarten AI-Roboter gezeigt bekommt.

... ganz nach dem Samsung-Motte "AI for All".

Als Berliner Unternehmen ist AVM mit seinen Fritz-Produkten ein treuer IFA-Aussteller.

Mit vergrößerter Standfläche ist der AVM-Stand ein Publikumsmagnet.

Der Reseller Park nimmt auf der IFA 2024 mit 220 Ausstellern die komplette Halle 25 ein. Da kann Initiator Jan Nintemann berechtigt die Muskeln spielen lassen!

Nicht nur im Reseller Park findet man Distributoren: Brodos zeigt an einem großen Stand das Portfolio.

Jackery hat seine Solargeneratoren geschrumpft und präsentiert das kleinste Mitglied der Jackery-Boxen.

Trotz der sommerlichen Hitze in Berlin ist der Pool am Aper-Stand nur den Pool-Cleaning-Robotern vorbehalten.

Brodos-Chef Stefan Vitzithum lässt sich am Anker-Stand die neuesten Produkte zeigen.

Samsung-Monitorexperte Amit Chatterjee begeistert mit einer transparenten Display-Installation.

Qualcomm-CEO Cristiano Amon nutzt die IFA, um die neuste Snapdragon-X-Plattform vorzustellen.

Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing und Head of IT Solutions Business Unit bei LG, zeigt das 16-Zoll-Gerät aus der LG-Gram-Reihe 16Z90SP, das nur rund 1,2 Kilogramm wiegt.

Shoks baut Kopfhörer, die mit Knochenschall funktionieren. Thomas Zhang weiß, dass solche innovativen Techniken am PoS demonstriert werden müssen. Für den stationären Handel gibt es daher die passende PoS-Ausrüstung.

Verbatim nutzt die IFA, um den neuen Markenauftritt bekannt zu machen. Marco Alisch hat natürlich auch spannende Produkte im Messegepäck, wie das kompakte Doppeldisplay.

Die GfK hat eine hochkarätige Expertenrunde mit Roman Eltzsch (Euronics), Markus Becker (Samsung), Jan Hillebrand (Expert), Michael Maier (Shark Ninja) zum Thema Kundenbindung, moderiert von Christiane Stein, eingeladen.

Acer-Deutschlandchef Robert Perenz hat die neusten Gaming-PCs der Acer-Gaming-Marke Predator mit zur IFA gebracht.

Seine Kollegin Simone Fritzsche zeigt das Projekt "Dual Play" mit einem in ein Notebook eingebautem Gamepad für zwei Spieler.

Devolo-Manager Marcel Schüll hat pünktlich zur IFA eine Neuheit in einer neuen Produktkategorie am Start: den WiFi 6 Router 3600 5G LTE.

Hama-Produktexperte Robert Molenaar berichtet über die neusten Hama-Smartphone-Hüllen "Made in Germany".

Das ist Bundeskanzler Scholz einen Besuch am Hama-Stand wert.

Eaton sorgt nicht nur für unterbrechungsfreie Stromversorgung, sondern auch für eine ununterbrochene Schlange am Greifautomaten.

HP-Vertriebschef Hartmut Husemann hofft, dass KI-Notebooks die Investionszurückhaltung bei privaten und geschäftlichen Kunden auflösen.

Modernes AV-Equipment weckt das Interesse des Social-affinen jüngeren Publikums.

Mit der neuen Produktkategorie LED-Beleuchtung kann Trust-Manager Stefan Eickschen im Reseller Park aufwarten.

Laut Veranstalter ist die Messe mit 1.800 Ausstellern ausverkauft. Mit einer etwas engeren Hallenbelegung passen sicher aber noch ein paar mehr Aussteller rein.

Gerätemanagement auch für Fremdhersteller

KI-fähige PCs und das Ende des Windows-10-Supports sollen dem PC-Markt auf die Sprünge helfen, das sieht man auch bei HP so. Um Partner in diesem Zukunftsfeld zu schulen, hatte das Unternehmen auf der Amplify-Partnerkonferenz in Las Vegas im Frühjahr die Einrichtung des Schulungsprogramms HP AI Masterclass angekündigt (ChannelPartner berichtete). Mittlerweile ist das Programm auch hierzulande verfügbar. Dabei legt HP auf den modularen Aufbau wert, bei dem auch für unterschiedliche Tätigkeitsfelder wie Technik, Vertrieb oder Marketing unterschiedliche, rollenbasierte Trainings angeboten werden.

Zudem berichtet Hartmut Husemann am Rande der IFA von der Einführung des Administrations-Tools Workforce Experience Platform, kurz WEX. Die KI-gestützten Analytikplattform ermöglicht Administratoren ein dynamisches Multi-OS-Gerätemanagement. Das Tool ist nicht auf HP-Geräte beschränkt. Auch Modelle anderer Hersteller können eingebunden werden. Derzeit testet HP das Tool mit ausgewählten Partnern in einen Public-Beta-Phase. Neben einer kostenlosen Basisvariante solle es je nach Funktionsumfang dann kostenpflichtige Versionen geben.

Mehr zum Thema:

Über Vorjahr, unter Vor-Pandemie-Niveau: Licht und Schatten bei der IFA 2024

Channel Excellence Awards 2024: HP setzt sich gegen Monitorspezialisten durch

Amplify Partnerkonferenz 2024: KI-Schulungen für HP-Partner