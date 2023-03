Um Nachhaltigkeitsbestrebungen mehr Gewicht zu verleihen, hat HP vor gut zwei Jahren das Zusatzmodul "Impact" zum Partnerprogramm "Amplify" ins Leben gerufen (ChannelPartner berichtete). So sollen die Partner animiert und unterstützt werden, um Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Bei HP ist man äußerst zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Initiative: Laut HP haben alle im Impact-Programm engagierten Partner mit Hilfe der modularen Plattform für die individuelle Nachhaltigkeitsplanung bereits ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und ihre ursprünglichen Ziele dabei übertroffen.

Verleihung auf der globalen Partnerkonferenz

Um besondere Leistungen zu würdigen u8nd hervorzuheben, vergibt HP nun erstmals die "Amplify Impact Awards" in insgesamt sechs Kategorien. In der Kategorie "Business Excellence Award" wurde Bechtle Logistik & Service als globaler Sieger ausgezeichnet, die beiden HP-Partner MUP Bürohandel (Deutschland) sowie Thalmann Computer (Schweiz) wurden mit dem pro Land vergebenen Sustainability Business Award ausgezeichnet. Weltweiter Gewinner in der Kategorie "Climate Action Award" ist die deutsche CNW IT-Systeme, das Partnerunternehmen konnte zudem auch eine sehr gute Platzierung in der Kategorie "HP LIFE Award" erreichen.

So konnte Bechtle sich durch "herausragenden Leistungen bei der Förderung nachhaltiger Geschäfte" auszeichnen. Dem Augsburger Systemhaus CNW bescheinigt HP den "umfassendsten Aktionsplan, seinen Kohlenstoff-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten".

Noch stehen die Gewinner nur auf dem Papier fest, doch die vom 28. bis 30. März 2023 stattfindende globale Amplify Partner Conference bietet die optimale Bühne, die Preisträger offiziell zu ehren. Hartmut Husemann, Director Commercial and Consumer Channel bei HP Deutschland freut sich besonders, dass unter den Preisträgern gleich vier Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz sind: "Die Amplify Impact Awards untermauern auf eindrucksvolle Weise den hohen Stellenwert, den Nachhaltigkeit für HP und unsere Partner hat", bekräftigt er. Husemann ist es bewusst, dass die Partner mit ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen nicht nur ihr eigenes Unternehmen stärken, sondern HP auf dem Weg unterstützen, "das nachhaltigste Technologieunternehmen der Welt" zu werden.

