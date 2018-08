Das neue Partnerprogramm von HPE tritt am 1. November 2018 in Kraft. Zum ersten Mal wird es dann ein einziges "HPE Partner Ready"-Partnerprogramm gültig für alle Regionen geben. Mit der neuen Version dieses Channel-Programms möchte Hewlett Packard Enterprise all die eigenen Vertriebspartner fördern, die sich vom rein transaktionalen Geschäft wegbewegen, und stattdessen stärker auf Managed Services setzen möchten.

Gleichzeitig begünstigt HPE die Vertriebspartner, die ihre Kunden auf die modernen IT-Consumption-Modelle, etwa das nutzungsabhängige Konzept, umstellen. Der Umstieg auf ein derartiges "pay per use"-Modell ermöglicht es den Kunden, nur für die tatsächlich genutzte Infrastruktur zu bezahlen und gleichzeitig Kapitalkosten zu vermeiden. Laut den Marktforschern von IDC ist dies aktuell ein ganz eindeutiger Trend in der IT-Branche. Demnach wird die nutzungsabhängige Beschaffung von IT-Equipment bereits im Jahr 2020 bis zu 40 Prozent der IT-Infrastrukturausgaben der Unternehmen ausmachen.

Angesichts dieser Marktentwicklung führt HPE im neuen Partner-Ready-Programm eine neue Kompetenz für HPE GreenLake ein, eine Suite von "pay per use"-Systemen für das eigene Rechenzentrum ("private cloud"). Neu ist außerdem eine Vergütung, die Partner im "HPE Partner Ready for Services"-Programm für ihre Fähigkeiten im Bereich "pay per use"-Modelle belohnt.

HPE schafft Schwellenwerte ab

Back-end-Vergütung gibt es nun bereits nach dem Verkauf der ersten HPE-Lösungen, hierzu müssen keine vorher fest definierten Schwellenwerte mehr erreicht werden. Insbesondere diese Maßnahme soll die Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise für Partner attraktiver machen. Außerdem verspricht HPE, den gesamten Verkaufszyklus wesentlich zu vereinfachten. So werden beispielsweise ab November 2018 Anfragen der Partner zu speziellen Projektpreisen für bestimmte Lösungen von HPE nun innerhalb eines Kalendertages beantwortet, bisher ließ sich der Hersteller bis zu einer Woche Zeit damit .

