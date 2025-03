Mitte Februar hatte HP die neue Generation der ProLiant-Server angekündigt. Jetzt kommen die insgesamt acht neuen Modelle nach und nach auf den Markt. Ein guter Zeitpunkt also, sich mit Partner und Kunden darüber auszutauschen, was es Neues gibt und welche Möglichkeiten die Neuvorstellungen bieten.

HPE hat dazu sein bewährtes Veranstaltungsformat der "Partner Days" neu aufgelegt und etwas umgestaltet: Der Vormittag ist weiterhin ganz den Partnern vorbehalten, ab 12 Uhr, rechtzeitig zur Mittagspause, können dann auch Kunden zur Veranstaltung dazustoßen. Gut gestärkt steht dann am Nachmittag der praxisnahe Austausch mit den HPE-Spezialisten auf der Agenda. Großgeschrieben werden da auch die Begriffe "ressourcenschonend" und "kosteneffizient".

Insgesamt besucht HPE mit den "Partner & Customer Days" sechs Städte in Deutschland. Die Veranstaltungen starten jeweils um 9 Uhr 30 und enden um 16 Uhr. Auftakt der HPE-Tour ist am 18.3. in Unterschleißheim (bei München). Es folgen Stationen am Flughafen Stuttgart (19.3.), Frankfurt am Main (20.3.), Hamburg (25.3), Berlin (26.3) und Düsseldorf (27.3.). Details zum Programm und Anmeldemöglichkeiten für sich und ihre Kunden bekommen HPE-Partner von ihren Betreuern bei HPE.

